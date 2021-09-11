https://ria.ru/20210911/blogery-1749683801.html
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов - РИА Новости, 11.09.2021
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов
Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:48
2021-09-11T17:48
2021-09-11T17:51
общество
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_961add0e119d8f068a7cb3a1a658eae1.jpg
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к традиционным СМИ, блогеры и журналисты - не одно и то же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы (на международных площадках - ред.) еще пятнадцать лет назад говорили об опасности приравнивания новых технологий, новых средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогеры и журналисты - это не одно и то же, и самое главное - не надо говорить кто лучше, а кто хуже, просто это разные вещи", - сказала Захарова, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021"."И нельзя наделять функциями журналистов блогеров. А самое главное - это степень ответственности. Еще очень важное отличие - это уровень профессионализма и образование, немаловажная вещь. Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи", - добавила она.
https://ria.ru/20210908/media-1749198046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749415218_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_9ca82cd22d7297e93edbb43c4245cfde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
17:48 11.09.2021 (обновлено: 17:51 11.09.2021)
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов
Представитель МИД Захарова: журналиста отличает от блогера образование и ответственность