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Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов - РИА Новости, 11.09.2021
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов
Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:48
2021-09-11T17:51
общество
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к традиционным СМИ, блогеры и журналисты - не одно и то же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы (на международных площадках - ред.) еще пятнадцать лет назад говорили об опасности приравнивания новых технологий, новых средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогеры и журналисты - это не одно и то же, и самое главное - не надо говорить кто лучше, а кто хуже, просто это разные вещи", - сказала Захарова, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021"."И нельзя наделять функциями журналистов блогеров. А самое главное - это степень ответственности. Еще очень важное отличие - это уровень профессионализма и образование, немаловажная вещь. Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи", - добавила она.
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общество, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
17:48 11.09.2021 (обновлено: 17:51 11.09.2021)
 
Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов

Представитель МИД Захарова: журналиста отличает от блогера образование и ответственность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к традиционным СМИ, блогеры и журналисты - не одно и то же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы (на международных площадках - ред.) еще пятнадцать лет назад говорили об опасности приравнивания новых технологий, новых средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогеры и журналисты - это не одно и то же, и самое главное - не надо говорить кто лучше, а кто хуже, просто это разные вещи", - сказала Захарова, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".
"И нельзя наделять функциями журналистов блогеров. А самое главное - это степень ответственности. Еще очень важное отличие - это уровень профессионализма и образование, немаловажная вещь. Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи", - добавила она.
Мастерская управления Сенеж на территории городского округа Солнечногорск Московской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 15:13
В России стартовала программа по подготовке практиков в сфере новых медиа
 
ОбществоТехнологииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваРоссия
 
 
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