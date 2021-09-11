https://ria.ru/20210911/blogery-1749683801.html

Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов

Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов - РИА Новости, 11.09.2021

Захарова рассказала, чем блогеры отличаются от журналистов

Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:48

2021-09-11T17:48

2021-09-11T17:51

общество

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Россия уже несколько десятков лет назад стала поднимать на международных площадках вопрос об опасности приравнивания новых средств коммуникации и технологий к традиционным СМИ, блогеры и журналисты - не одно и то же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы (на международных площадках - ред.) еще пятнадцать лет назад говорили об опасности приравнивания новых технологий, новых средств коммуникации к традиционным СМИ. Мы говорили о том, что блогеры и журналисты - это не одно и то же, и самое главное - не надо говорить кто лучше, а кто хуже, просто это разные вещи", - сказала Захарова, выступая на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021"."И нельзя наделять функциями журналистов блогеров. А самое главное - это степень ответственности. Еще очень важное отличие - это уровень профессионализма и образование, немаловажная вещь. Таланты могут быть одинаковыми, а образование и ответственность - разные вещи", - добавила она.

https://ria.ru/20210908/media-1749198046.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия