14:35 11.09.2021 (обновлено: 20:33 17.09.2021)
Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
"Новое общественное пространство создали на месте хаотичной парковки: обустроили прогулочную аллею, реконструировали спортивную и детскую площадки, обустроили 4 игровые зоны для детей разных возрастов, установили большой игровой мультифункциональный комплекс, качели-гнездо, карусели, ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут площадку", - рассказали в пресс-службе.
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В комплексе отметили, что также обустроили первую в районе Аэропорт фестивальную площадку для проведения районных мероприятий, в Амбулаторном пруду установили три плавающих световых фонтана. А ещё дополнительно высадили более 80 деревьев.
"Особенность проекта - уникальные скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Вместе они создают пейзажную перспективу взмывающего вверх над ансамблем Амбулаторного пруда самолета. В вечернее время скамейки подсвечиваются", - добавили в пресс-службе.