https://ria.ru/20210911/blagoustroystvo-1750612412.html

Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт

Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт - РИА Новости, 17.09.2021

Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт

Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-11T14:35

2021-09-11T14:35

2021-09-17T20:33

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.В комплексе отметили, что также обустроили первую в районе Аэропорт фестивальную площадку для проведения районных мероприятий, в Амбулаторном пруду установили три плавающих световых фонтана. А ещё дополнительно высадили более 80 деревьев.

https://ria.ru/20210906/bobry-1750610311.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы