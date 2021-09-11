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Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт
Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт - РИА Новости, 17.09.2021
Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт
Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-11T14:35
2021-09-17T20:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.В комплексе отметили, что также обустроили первую в районе Аэропорт фестивальную площадку для проведения районных мероприятий, в Амбулаторном пруду установили три плавающих световых фонтана. А ещё дополнительно высадили более 80 деревьев.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
14:35 11.09.2021 (обновлено: 20:33 17.09.2021)
 

Завершилось благоустройство у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПарк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
"Новое общественное пространство создали на месте хаотичной парковки: обустроили прогулочную аллею, реконструировали спортивную и детскую площадки, обустроили 4 игровые зоны для детей разных возрастов, установили большой игровой мультифункциональный комплекс, качели-гнездо, карусели, ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут площадку", - рассказали в пресс-службе.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПарк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства
1 из 3
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПарк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства
2 из 3
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
© АГН "Москва" / Денис Воронин
© АГН "Москва" / Денис ВоронинПарк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства
3 из 3
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
© АГН "Москва" / Денис Воронин
1 из 3
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
© АГН "Москва" / Денис Воронин
2 из 3
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
© АГН "Москва" / Денис Воронин
3 из 3
Парк у Амбулаторного пруда на севере Москвы после благоустройства.
© АГН "Москва" / Денис Воронин
В комплексе отметили, что также обустроили первую в районе Аэропорт фестивальную площадку для проведения районных мероприятий, в Амбулаторном пруду установили три плавающих световых фонтана. А ещё дополнительно высадили более 80 деревьев.
"Особенность проекта - уникальные скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Вместе они создают пейзажную перспективу взмывающего вверх над ансамблем Амбулаторного пруда самолета. В вечернее время скамейки подсвечиваются", - добавили в пресс-службе.
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