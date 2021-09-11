12:25 11.09.2021 (обновлено: 20:25 17.09.2021)
Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города
© АГН "Москва"Ко Дню города завершилось благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе Москвы завершилось ко Дню города, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Ко Дню города завершилось благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе столицы. Сделали живописную пешеходную дорожку от ЗАГСа к Терешковскому пруду, оборудовали пирсовые сходы, создали 5 площадок для тихого отдыха и беседку для молодоженов",- говорится в сообщении.
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Кроме того, там установили парковые скульптуры, кованые качели и ротонду, обустроили панорамную лестницу и фонтанный комплекс с архитектурно-художественной подсветкой, территорию дополнительно озеленили, украсили цветниками, установили новые светильники, а в прилегающем дворе обновили детскую и спортивную площадки.