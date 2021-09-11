https://ria.ru/20210911/blagoustroystvo-1750611623.html

Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города

Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города - РИА Новости, 17.09.2021

Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города

Благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе Москвы завершилось ко Дню города, сообщает пресс-служба комплекса городского РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-11T12:25

2021-09-11T12:25

2021-09-17T20:25

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе Москвы завершилось ко Дню города, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Кроме того, там установили парковые скульптуры, кованые качели и ротонду, обустроили панорамную лестницу и фонтанный комплекс с архитектурно-художественной подсветкой, территорию дополнительно озеленили, украсили цветниками, установили новые светильники, а в прилегающем дворе обновили детскую и спортивную площадки.

https://realty.ria.ru/20201222/zags-1590347746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы