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Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города
Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города - РИА Новости, 17.09.2021
Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города
Благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе Москвы завершилось ко Дню города, сообщает пресс-служба комплекса городского РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-11T12:25
2021-09-17T20:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе Москвы завершилось ко Дню города, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.Кроме того, там установили парковые скульптуры, кованые качели и ротонду, обустроили панорамную лестницу и фонтанный комплекс с архитектурно-художественной подсветкой, территорию дополнительно озеленили, украсили цветниками, установили новые светильники, а в прилегающем дворе обновили детскую и спортивную площадки.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
12:25 11.09.2021 (обновлено: 20:25 17.09.2021)
 

Благоустройство территории у Солнцевского ЗАГСа завершилось ко Дню города

© АГН "Москва"Ко Дню города завершилось благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде
Ко Дню города завершилось благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© АГН "Москва"
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе Москвы завершилось ко Дню города, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"Ко Дню города завершилось благоустройство территории у Солнцевского отдела ЗАГС в Боровском проезде на западе столицы. Сделали живописную пешеходную дорожку от ЗАГСа к Терешковскому пруду, оборудовали пирсовые сходы, создали 5 площадок для тихого отдыха и беседку для молодоженов",- говорится в сообщении.
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Кроме того, там установили парковые скульптуры, кованые качели и ротонду, обустроили панорамную лестницу и фонтанный комплекс с архитектурно-художественной подсветкой, территорию дополнительно озеленили, украсили цветниками, установили новые светильники, а в прилегающем дворе обновили детскую и спортивную площадки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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