https://ria.ru/20210911/bezhentsy-1749679474.html

Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане

Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2021

Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане

Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T17:07

2021-09-11T17:07

2021-09-11T17:57

захват власти в афганистане талибами

европа

афганистан

беженцы

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть у нас общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани."Мы подчеркиваем необходимость скорейшего решения этой проблемы, и для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", - заявил российский министр.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана.

https://ria.ru/20210909/afganistan-1749314616.html

https://ria.ru/20210911/ugroza-1749668387.html

европа

афганистан

россия

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европа, афганистан, беженцы, россия