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Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210911/bezhentsy-1749679474.html
Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане
Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане - РИА Новости, 11.09.2021
Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане
Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:07
2021-09-11T17:57
захват власти в афганистане талибами
европа
афганистан
беженцы
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть у нас общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани."Мы подчеркиваем необходимость скорейшего решения этой проблемы, и для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", - заявил российский министр.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана.
https://ria.ru/20210909/afganistan-1749314616.html
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европа, афганистан, беженцы, россия
17:07 11.09.2021 (обновлено: 17:57 11.09.2021)
 
Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане

Глава МИД России Лавров отметил необходимость решения проблемы беженцев в Афганистане

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть у нас общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
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"Мы подчеркиваем необходимость скорейшего решения этой проблемы, и для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", - заявил российский министр.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана.
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