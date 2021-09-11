17:07 11.09.2021 (обновлено: 17:57 11.09.2021)
Лавров призвал решить проблему беженцев в Афганистане
Глава МИД России Лавров отметил необходимость решения проблемы беженцев в Афганистане
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия считает необходимым решить проблему беженцев из Афганистана, поток которых может пойти в Европу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Есть у нас общая озабоченность угрозой нарастания потока беженцев из Афганистана на территории сопредельных государств, многие из которых будут пытаться прорваться в Европу, но тем временем будут создавать, конечно же, серьезные сложности для государств, куда они могут прийти без приглашения", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
"Мы подчеркиваем необходимость скорейшего решения этой проблемы, и для этого важно задействовать возможности всех вовлеченных стран, прежде всего тех, чья политика в Афганистане привела к такому печальному развитию событий", - заявил российский министр.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана.