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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210911/akkreditatsiya-1749626016.html
США аккредитовали корреспондента РИА Новости после реакции России
США аккредитовали корреспондента РИА Новости после реакции России - РИА Новости, 11.09.2021
США аккредитовали корреспондента РИА Новости после реакции России
Организаторы мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года выдали корреспонденту РИА Новости в Нью-Йорке аккредитацию после того, как из Москвы... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T07:18
2021-09-11T07:34
в мире
вашингтон (город)
пенсильвания
питтсбург
дмитрий киселев
министерство обороны сша
сергей лавров
медиавойны
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Организаторы мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года выдали корреспонденту РИА Новости в Нью-Йорке аккредитацию после того, как из Москвы последовала бурная реакция на отказ это сделать.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Двое журналистов РИА Новости в США (так как в приглашении говорилось, что от одного СМИ могут подавать заявку два корреспондента) откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорилось, что журналистам в аккредитации отказано "из-за огромного количества заявок и нехватки места".Такое решение вызвало череду заявлений. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что российским СМИ на Западе уже практически объявлена война. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости последовательной и избирательной травлей прессы. В Союзе журналистов заявили, что все чаще наблюдают попытки ограничить российских журналистов в правах по любому выдуманному поводу.Поздно вечером в пятницу корреспонденты РИА Новости получили еще одно письмо от организаторов.В нем также сообщается, что запрос РИА Новости на освещение церемонии принят, однако из-за "огромного количества запросов и нехватки места" организаторы выдадут одну аккредитацию. "Пожалуйста, определитесь с сотрудником от компании и отправьте только одно человека", - отмечается в обращении.Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.Каждый год 11 сентября на месте, где раньше возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, проходит церемония в память о погибших в этот день.В 8.46 (15.46 мск), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, объявляется минута молчания. Затем минуту молчания объявляют еще несколько раз - в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул четвертый самолет, который, по замыслу террористов, должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса; в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.В ходе церемонии родные и близкие зачитывают имена погибших.
https://ria.ru/20210908/germaniya-1749227932.html
https://ria.ru/20210602/zheneva-1735327549.html
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в мире, вашингтон (город), пенсильвания, питтсбург, дмитрий киселев, министерство обороны сша, сергей лавров
07:18 11.09.2021 (обновлено: 07:34 11.09.2021)
 
США аккредитовали корреспондента РИА Новости после реакции России

США аккредитовали корреспондента РИА Новости на траурное мероприятие после реакции России

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Организаторы мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года выдали корреспонденту РИА Новости в Нью-Йорке аккредитацию после того, как из Москвы последовала бурная реакция на отказ это сделать.
Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Двое журналистов РИА Новости в США (так как в приглашении говорилось, что от одного СМИ могут подавать заявку два корреспондента) откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорилось, что журналистам в аккредитации отказано "из-за огромного количества заявок и нехватки места".
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Такое решение вызвало череду заявлений. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что российским СМИ на Западе уже практически объявлена война. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости последовательной и избирательной травлей прессы. В Союзе журналистов заявили, что все чаще наблюдают попытки ограничить российских журналистов в правах по любому выдуманному поводу.
Поздно вечером в пятницу корреспонденты РИА Новости получили еще одно письмо от организаторов.

"Здравствуйте, теперь мы можем выделить еще одно место на мероприятие в честь 20-й годовщины 11 сентября", - говорится в письме.

В нем также сообщается, что запрос РИА Новости на освещение церемонии принят, однако из-за "огромного количества запросов и нехватки места" организаторы выдадут одну аккредитацию. "Пожалуйста, определитесь с сотрудником от компании и отправьте только одно человека", - отмечается в обращении.
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Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Каждый год 11 сентября на месте, где раньше возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, проходит церемония в память о погибших в этот день.
В 8.46 (15.46 мск), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, объявляется минута молчания. Затем минуту молчания объявляют еще несколько раз - в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул четвертый самолет, который, по замыслу террористов, должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса; в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.
В ходе церемонии родные и близкие зачитывают имена погибших.
Во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
01:22
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
 
МедиавойныВ миреВашингтон (город)ПенсильванияПиттсбургДмитрий КиселевМинистерство обороны СШАСергей Лавров
 
 
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