07:18 11.09.2021 (обновлено: 07:34 11.09.2021)
США аккредитовали корреспондента РИА Новости после реакции России
США аккредитовали корреспондента РИА Новости на траурное мероприятие после реакции России
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНациональный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен – РИА Новости. Организаторы мероприятие в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года выдали корреспонденту РИА Новости в Нью-Йорке аккредитацию после того, как из Москвы последовала бурная реакция на отказ это сделать.
Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Двое журналистов РИА Новости в США (так как в приглашении говорилось, что от одного СМИ могут подавать заявку два корреспондента) откликнулись на приглашение в течение часа. Однако в четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорилось, что журналистам в аккредитации отказано "из-за огромного количества заявок и нехватки места".
Такое решение вызвало череду заявлений. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что российским СМИ на Западе уже практически объявлена война. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости последовательной и избирательной травлей прессы. В Союзе журналистов заявили, что все чаще наблюдают попытки ограничить российских журналистов в правах по любому выдуманному поводу.
Поздно вечером в пятницу корреспонденты РИА Новости получили еще одно письмо от организаторов.
"Здравствуйте, теперь мы можем выделить еще одно место на мероприятие в честь 20-й годовщины 11 сентября", - говорится в письме.
В нем также сообщается, что запрос РИА Новости на освещение церемонии принят, однако из-за "огромного количества запросов и нехватки места" организаторы выдадут одну аккредитацию. "Пожалуйста, определитесь с сотрудником от компании и отправьте только одно человека", - отмечается в обращении.
Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.
Каждый год 11 сентября на месте, где раньше возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, проходит церемония в память о погибших в этот день.
В 8.46 (15.46 мск), когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, объявляется минута молчания. Затем минуту молчания объявляют еще несколько раз - в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ; в 9.37, когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне; в 9.59, когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб; в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул четвертый самолет, который, по замыслу террористов, должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса; в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ.
В ходе церемонии родные и близкие зачитывают имена погибших.