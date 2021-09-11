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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210911/afganistan-1749680431.html
Жители Афганистана по нескольку дней не могут снять деньги со своих счетов
Жители Афганистана по нескольку дней не могут снять деньги со своих счетов - РИА Новости, 11.09.2021
Жители Афганистана по нескольку дней не могут снять деньги со своих счетов
Проблема с банками в Афганистане, возникшая после прихода к власти движения "Талибан"*, по-прежнему сохраняется, местные жители по нескольку дней не могут... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T17:14
2021-09-11T17:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Проблема с банками в Афганистане, возникшая после прихода к власти движения "Талибан"*, по-прежнему сохраняется, местные жители по нескольку дней не могут получить свои деньги, несмотря на разрешенный центробанком предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю, рассказали РИА Новости местные жители.Ранее центробанк Афганистана поручил частным банкам страны возобновить деятельность, но установить предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю.Один местный житель сообщил РИА Новости, что не смог получить 200 долларов из 6 тысяч, лежавших на его счету в банке Azizi Bank. Несмотря на наличие денег на его счету, он не может купить еду, а владельцы магазинов отказываются давать продукты в долг.Один из сотрудников банка заявил РИА Новости, что на валютном рынке Sarai Shahzada, куда пришел тот местный житель, банк Azizi Bank выдает деньги только обменникам, но клиенты могут снять деньги в других филиалах.Ситуация с наличными деньгами отразилась и на других отраслях. В автосалоне на востоке Кабула корреспонденту РИА Новости рассказали, что цена на автомобили в два раза меньше, если платить наличными. Аналогичная ситуация наблюдается и с продажей земельных участков. По словам местного жителя, раньше участок земли продавался за 60 тысяч долларов, сейчас за наличные его можно купить за 40 тысяч.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210911/krakh-1749624902.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд
17:14 11.09.2021
 
Жители Афганистана по нескольку дней не могут снять деньги со своих счетов

Жители Афганистана пожаловались на трудности со снятием денег в банках

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Stringer
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КАБУЛ, 11 сен - РИА Новости. Проблема с банками в Афганистане, возникшая после прихода к власти движения "Талибан"*, по-прежнему сохраняется, местные жители по нескольку дней не могут получить свои деньги, несмотря на разрешенный центробанком предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю, рассказали РИА Новости местные жители.
Ранее центробанк Афганистана поручил частным банкам страны возобновить деятельность, но установить предел снимаемых с индивидуальных счетов средств в 200 долларов в неделю.
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Один местный житель сообщил РИА Новости, что не смог получить 200 долларов из 6 тысяч, лежавших на его счету в банке Azizi Bank. Несмотря на наличие денег на его счету, он не может купить еду, а владельцы магазинов отказываются давать продукты в долг.
Один из сотрудников банка заявил РИА Новости, что на валютном рынке Sarai Shahzada, куда пришел тот местный житель, банк Azizi Bank выдает деньги только обменникам, но клиенты могут снять деньги в других филиалах.
Ситуация с наличными деньгами отразилась и на других отраслях. В автосалоне на востоке Кабула корреспонденту РИА Новости рассказали, что цена на автомобили в два раза меньше, если платить наличными. Аналогичная ситуация наблюдается и с продажей земельных участков. По словам местного жителя, раньше участок земли продавался за 60 тысяч долларов, сейчас за наличные его можно купить за 40 тысяч.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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