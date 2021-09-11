https://ria.ru/20210911/afganistan-1749631142.html

Медведев назвал последствия присутствия США в Афганистане катастрофичными

Медведев назвал последствия присутствия США в Афганистане катастрофичными - РИА Новости, 11.09.2021

Медведев назвал последствия присутствия США в Афганистане катастрофичными

Последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны, Вашингтон бессмысленно "зарыл" в Афганистане 1,5 триллиона долларов и не смог победить... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T09:06

2021-09-11T09:06

2021-09-11T09:06

захват власти в афганистане талибами

политика

сша

талибан

афганистан

совет безопасности рф

министерство обороны сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последствия военного присутствия США в Афганистане катастрофичны, Вашингтон бессмысленно "зарыл" в Афганистане 1,5 триллиона долларов и не смог победить терроризм - в регионе сейчас действуют десятки тысяч боевиков, говорится в статье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева."Миссия в Афганистане растянулась на 20 лет. В течение этого периода США "закопали" в Афганистане $1,5 трлн, но эти траты оказались абсолютно бессмысленными. Кампания бесславно завершилась в августе этого года, когда страну покинул последний американский солдат", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Газета.ру".По словам Медведева, Вашингтон пытался создать все условия для развития нового государства по западной модели, однако афганцы в очередной раз не приняли навязанные своей стране схемы."Не спасали положение и безоглядные денежные вливания, которыми американцы отчаянно тушили те или иные проблемы. Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль", - отмечает Медведев.По его мнению, такой же крах США потерпели, стараясь обеспечить военную поддержку сформированному режиму - созданные Пентагоном Афганские национальные силы безопасности существовать без "американского плеча" не смогли и после ухода иностранных войск вооруженные силы страны не захотели воевать без своих покровителей и их денег."Все усилия США по военному строительству в Афганистане буквально в одночасье превратились в пыль", - говорится в статье.По мнению Медведева, американцы не достигли и главной озвученной цели — победить терроризм: из-за многочисленных просчетов США, в том числе в ближневосточной политике, террористы продолжают действовать."По оценкам спецслужб, сейчас в регионе насчитываются десятки тысяч боевиков ИГ* и их последователей, значительная часть которых сосредоточена в приграничных с государствами Центральной Азии северных, а также восточных провинциях", - отмечает Медведев."Последствия военного присутствия США в Афганистане, которое обошлось американскому бюджету в астрономическую сумму, выглядят поистине катастрофическими", - подчеркивается в статье.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенные в России террористические организации.

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политика, сша, талибан, афганистан, совет безопасности рф, министерство обороны сша, дмитрий медведев