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Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре - РИА Новости, 11.09.2021
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре
Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:14
2021-09-11T14:14
2021-09-11T14:14
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СУХУМ, 11 сен - РИА Новости. Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", - говорится в сообщении.Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам."С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу", - уточнили в ведомстве.Также сообщается, что в селе Анхуа, Гудаутского района, спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа.Накануне сообщалось, что турист из Башкирии погиб в горах Абхазии в районе Шакуранского водопада.
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абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, гагра
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре
В Абхазии госпитализировали россиянина, сорвавшегося со смотровой площадки в Гагре
СУХУМ, 11 сен - РИА Новости.
Турист из Воронежа
упал со смотровой площадки в Гагре
, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии
.
"Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", - говорится в сообщении.
Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.
"С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу", - уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что в селе Анхуа, Гудаутского района, спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа.
Накануне сообщалось, что турист из Башкирии погиб в горах Абхазии
в районе Шакуранского водопада.