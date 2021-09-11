https://ria.ru/20210911/abkhaziya-1749660308.html

Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре

Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре - РИА Новости, 11.09.2021

Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре

Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T14:14

2021-09-11T14:14

2021-09-11T14:14

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СУХУМ, 11 сен - РИА Новости. Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", - говорится в сообщении.Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам."С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу", - уточнили в ведомстве.Также сообщается, что в селе Анхуа, Гудаутского района, спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа.Накануне сообщалось, что турист из Башкирии погиб в горах Абхазии в районе Шакуранского водопада.

https://ria.ru/20210905/turist-1748760581.html

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