Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210911/abkhaziya-1749660308.html
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре - РИА Новости, 11.09.2021
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре
Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T14:14
2021-09-11T14:14
туризм
абхазия
новости - туризм
мчс абхазии
гагра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148120/58/1481205807_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_f49cbeb0d90fe91f88a0d70411d471a5.jpg
СУХУМ, 11 сен - РИА Новости. Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии."Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", - говорится в сообщении.Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам."С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу", - уточнили в ведомстве.Также сообщается, что в селе Анхуа, Гудаутского района, спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа.Накануне сообщалось, что турист из Башкирии погиб в горах Абхазии в районе Шакуранского водопада.
https://ria.ru/20210905/turist-1748760581.html
абхазия
гагра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148120/58/1481205807_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_f053c5c416fe81bc111410b2a18eab0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абхазия, новости - туризм, мчс абхазии, гагра
14:14 11.09.2021
 
Турист из России сорвался со смотровой площадки в Гагре

В Абхазии госпитализировали россиянина, сорвавшегося со смотровой площадки в Гагре

© Sputnik / Илона Хварцкия / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Илона Хварцкия
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 11 сен - РИА Новости. Турист из Воронежа упал со смотровой площадки в Гагре, пострадавший доставлен в местную больницу, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
"Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне поздно ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и кубарем скатился не менее 100 метров с обрыва к морю", - говорится в сообщении.
Сотрудники Гагрского ПСО на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам.
"С многочисленными травмами и повреждениями Пучков доставлен в Гагрскую районную больницу", - уточнили в ведомстве.
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 14:14Туризм
Абхазские спасатели обнаружили тело утонувшего в Гагре российского туриста
Также сообщается, что в селе Анхуа, Гудаутского района, спасатели продолжают поиски россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села 4 августа.
Накануне сообщалось, что турист из Башкирии погиб в горах Абхазии в районе Шакуранского водопада.
 
ТуризмАбхазияНовости - ТуризмМЧС АбхазииГагра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
05:20В США рекомендовали принять меры в отношении полицейских Капитолия
05:05СМИ: в Токио выросло число погибших после наезда такси на пешеходов
04:32Строительство новых городов в Сибири сократит миграцию молодежи в Москву
04:27На Сахалине закрыли паромное сообщение с материком из-за циклона
04:20На Сахалине отменено железнодорожное движение по четырем направлениям
04:06ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
03:44В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селей из-за обильных дождей
03:44Франции предрекли быстрое поражение в случае войны с Россией
03:36В Поронайске на Сахалине подтоплено несколько улиц и дворов из-за циклона
03:21Кинологи рассказали, как менялось отношение россиян к питомцам
03:19Названы финансовые инструменты, которым не следует доверять
02:37Украинцев возмутили слова президента Эстонии об их стране
02:32Житель Сочи, ложно вызвавший полицию, попал в психдиспансер
02:17Эксперт объяснил, чем опасен договор дарения жилья для пенсионеров
02:17В Гаити призвали к отставке премьер-министра после его допроса
02:08Россиянам рассказали, какую кашу есть в межсезонье
01:41Российская армия получит более 240 новейших танков
01:21СМИ: при атаке на аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане никто не пострадал
01:17Врач рассказала, каким тестам на коронавирус можно верить
Лента новостейМолния