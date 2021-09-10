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В СЖР прокомментировали отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости
В СЖР прокомментировали отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости - РИА Новости, 10.09.2021
В СЖР прокомментировали отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости
Союз журналистов России все чаще наблюдает, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу, заявил секретарь СЖР Тимур... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:39
2021-09-10T18:39
сша
союз журналистов россии
риа новости
тимур шафир
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Союз журналистов России все чаще наблюдает, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу, заявил секретарь СЖР Тимур Шафир, комментируя отказ корреспондентам РИА Новости в США в аккредитации на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года."Все чаще и чаще мы наблюдаем, что по любому выдуманному поводу, по любой надуманной причине, к сожалению, наших корреспондентов стараются ограничивать в их правах, стараются не допускать до каких-то мероприятий, церемоний", - сказал Шафир РИА Новости."Подобного рода отказ вне зависимости того, чем он объясняется: отсутствием мест, отсутствием специальных квот, любые причины, которые лежат в основе этого отказа, они, очевидно, лишь декларируемы. К сожалению, это не первый случай, который происходит с нашими журналистами в США, не только с РИА Новости, но и с другими нашими изданиями и информационными агентствами", - добавил секретарь СЖР."Я не думаю, что это будет сказываться на иностранных журналистах в нашей стране, потому что мы неоднократно были свидетелями того, что на подобного рода репрессивные акции реакция аналогичная не следует, именно аналогичная реакция бессмысленна, она вызвана желанием "уколоть", сделать неприятно и в чем-то ограничить", - ответил Шафир на вопрос, повлияет ли данная на работу иностранных журналистов в России.Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты РИА Новости откликнулись на приглашение в течение часа. В четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорится, что запрос не может быть удовлетворен "из-за огромного количества заявок и нехватки места", а также "любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию".Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости.
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сша, союз журналистов россии, риа новости, тимур шафир
18:39 10.09.2021
 
В СЖР прокомментировали отказ США в аккредитации журналистов РИА Новости

Секретарь СЖР Шафир назвал причины отказа США в аккредитации наших журналистов выдуманными

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка около стенда "РИА Новости"
Девушка около стенда РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Союз журналистов России все чаще наблюдает, что российских журналистов пытаются ограничить в правах по любому выдуманному поводу, заявил секретарь СЖР Тимур Шафир, комментируя отказ корреспондентам РИА Новости в США в аккредитации на мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.
"Все чаще и чаще мы наблюдаем, что по любому выдуманному поводу, по любой надуманной причине, к сожалению, наших корреспондентов стараются ограничивать в их правах, стараются не допускать до каких-то мероприятий, церемоний", - сказал Шафир РИА Новости.
"Подобного рода отказ вне зависимости того, чем он объясняется: отсутствием мест, отсутствием специальных квот, любые причины, которые лежат в основе этого отказа, они, очевидно, лишь декларируемы. К сожалению, это не первый случай, который происходит с нашими журналистами в США, не только с РИА Новости, но и с другими нашими изданиями и информационными агентствами", - добавил секретарь СЖР.
"Я не думаю, что это будет сказываться на иностранных журналистах в нашей стране, потому что мы неоднократно были свидетелями того, что на подобного рода репрессивные акции реакция аналогичная не следует, именно аналогичная реакция бессмысленна, она вызвана желанием "уколоть", сделать неприятно и в чем-то ограничить", - ответил Шафир на вопрос, повлияет ли данная на работу иностранных журналистов в России.
Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа. Журналисты РИА Новости откликнулись на приглашение в течение часа. В четверг пришел ответ от организаторов, в котором говорится, что запрос не может быть удовлетворен "из-за огромного количества заявок и нехватки места", а также "любой, кто не аккредитован, не будет допущен на церемонию".
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал последовательной и избирательной травлей прессы отказ в аккредитации корреспондентов РИА Новости.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 17:33
Журналиста РИА Новости лишили аккредитации на встречу с участием Меркель
 
СШАСоюз журналистов РоссииРИА НовостиТимур Шафир
 
 
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