https://ria.ru/20210910/zelenskiy-1749481199.html

Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины

Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины - РИА Новости, 10.09.2021

Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства, хочет, чтобы в конце его каденции граждане сказали "все было... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:25

2021-09-10T11:25

2021-09-10T11:25

в мире

украина

владимир зеленский

петр порошенко

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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства, хочет, чтобы в конце его каденции граждане сказали "все было неплохо"."Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме", - заявил Зеленский в ходе мероприятия YES Brainstorming в пятницу.По его словам, президентство стало для него вызовом. Зеленский также сказал, что хочет, чтобы после его каденции граждане уважали его.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко