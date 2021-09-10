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Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины
Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины - РИА Новости, 10.09.2021
Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства, хочет, чтобы в конце его каденции граждане сказали "все было... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:25
2021-09-10T11:25
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства, хочет, чтобы в конце его каденции граждане сказали "все было неплохо"."Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме", - заявил Зеленский в ходе мероприятия YES Brainstorming в пятницу.По его словам, президентство стало для него вызовом. Зеленский также сказал, что хочет, чтобы после его каденции граждане уважали его.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
11:25 10.09.2021
 
Зеленский не жалеет о том, что стал президентом Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция президента Украины В. Зеленского
Пресс-конференция президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства, хочет, чтобы в конце его каденции граждане сказали "все было неплохо".
"Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме", - заявил Зеленский в ходе мероприятия YES Brainstorming в пятницу.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 10:19
Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
По его словам, президентство стало для него вызовом. Зеленский также сказал, что хочет, чтобы после его каденции граждане уважали его.
"Ты же уважаешь людей, и хочешь, чтобы они тебя уважали. Не сейчас, когда ты президент, главное, чтобы после. Потому что президентами остаются, хочется остаться президентом, чтобы говорили, не все было идеально, но, тем не менее, все было неплохо. Как-то так хочется закончить", - добавил он.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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