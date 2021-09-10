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Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России
Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России - РИА Новости, 10.09.2021
Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России, Киев работает над ее подготовкой. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:50
2021-09-10T11:14
в мире
киев
франция
владимир зеленский
верховная рада украины
сергей лавров
минские соглашения
россия
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России, Киев работает над ее подготовкой.В среду состоялась видеоконференция политических советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств "нормандской четверки". Источник, близкий к переговорам сообщил, что подход Киева к подготовке нормандского саммита грозит тем, что в итоговом документе останется лишь необязывающая приверженность Минску. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что встреча ради встречи Москве не нужна."Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ – ред.) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. "Нормандская встреча", возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику", - сказал Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming в пятницу.По его словам, Киев работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. "Я не верю, что будет (обмен – ред.) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат", - сказал Зеленский.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210910/vstrecha-1749472019.html
https://ria.ru/20210909/lavrov-1749348932.html
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в мире, киев, франция, владимир зеленский, верховная рада украины, сергей лавров, минские соглашения, россия
10:50 10.09.2021 (обновлено: 11:14 10.09.2021)
 
Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России

Президент Украины Владимир Зеленский: встреча в "нормандском формате" зависит от России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России, Киев работает над ее подготовкой.
В среду состоялась видеоконференция политических советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств "нормандской четверки". Источник, близкий к переговорам сообщил, что подход Киева к подготовке нормандского саммита грозит тем, что в итоговом документе останется лишь необязывающая приверженность Минску. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что встреча ради встречи Москве не нужна.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 10:41
Зеленский выразил желание "предметно встретиться" с Путиным
"Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ – ред.) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. "Нормандская встреча", возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику", - сказал Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming в пятницу.
По его словам, Киев работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. "Я не верю, что будет (обмен – ред.) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат", - сказал Зеленский.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 14:19
Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
 
В миреКиевФранцияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныСергей ЛавровМинские соглашенияРоссия
 
 
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