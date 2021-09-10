10:50 10.09.2021 (обновлено: 11:14 10.09.2021)
Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России
Президент Украины Владимир Зеленский: встреча в "нормандском формате" зависит от России
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" зависит от России, Киев работает над ее подготовкой.
В среду состоялась видеоконференция политических советников "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). По просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году саммита глав государств "нормандской четверки". Источник, близкий к переговорам сообщил, что подход Киева к подготовке нормандского саммита грозит тем, что в итоговом документе останется лишь необязывающая приверженность Минску. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что встреча ради встречи Москве не нужна.
"Не все движется вперед так быстро, как я бы очень хотел, и как точно, мне кажется, Россия сегодня не хочет... Это мои внутренние проблемы, что я могу сделать и как мне нужно заставить их (РФ – ред.) иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Просто фразами, угрозами, криками мы ничего не достигнем. Мне нужен результат, который мы измеряем в людях... Должна быть встреча. "Нормандская встреча", возможно будет, зависит от них. Мы самостоятельная страна, но в некоторых вопросах еще не настолько мощная, чтобы диктовать эту политику", - сказал Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming в пятницу.
По его словам, Киев работает над подготовкой этой встречи, и если она состоится, будет обмен пленными. "Я не верю, что будет (обмен – ред.) всех на всех. Все о чем мы договариваемся никогда 100% не делается, Россия этого не делает, но тем не менее если будет встреча, то будет какой-то результат", - сказал Зеленский.
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.