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Киев признал, что хотел захватить участвующих в боях на Донбассе россиян
Киев признал, что хотел захватить участвующих в боях на Донбассе россиян - РИА Новости, 10.09.2021
Киев признал, что хотел захватить участвующих в боях на Донбассе россиян
По инициативе Службы безопасности Украины в июле 2020 года была проведена операция, целью которой было выманивание на украинскую территорию россиян,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:58
2021-09-10T21:58
в мире
киев
белоруссия
верховная рада украины
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
андрей ермак
россия
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КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. По инициативе Службы безопасности Украины в июле 2020 года была проведена операция, целью которой было выманивание на украинскую территорию россиян, участвовавших в конфликте в Донбассе, заявила глава специальной Временной следственной комиссии Верховной Рады, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая."В июле 2020 года по инициативе СБУ было начато специальное мероприятие для того, чтобы вытащить определенное количество лиц (которые могли быть причастны к участию в конфликте в Донбассе – ред.) из территории РФ", - заявила Безуглая на брифинге в пятницу. Слова депутата приводит на своем сайте издание "Фокус"."Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое было в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее", - сообщила она.По ее словам, такой сбор информации ведется на Украине с 2014 года.В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе.Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но самолет планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу и операция сорвалась. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.
https://ria.ru/20210910/voyna-1749603896.html
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в мире, киев, белоруссия, верховная рада украины, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, андрей ермак, россия
21:58 10.09.2021
 
Киев признал, что хотел захватить участвующих в боях на Донбассе россиян

Депутат Рады Безуглая: СБУ пыталась захватить участвующих в боях на Донбассе россиян

© Фото : Марьяна Безуглая/FacebookМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Марьяна Безуглая/Facebook
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КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. По инициативе Службы безопасности Украины в июле 2020 года была проведена операция, целью которой было выманивание на украинскую территорию россиян, участвовавших в конфликте в Донбассе, заявила глава специальной Временной следственной комиссии Верховной Рады, депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
"В июле 2020 года по инициативе СБУ было начато специальное мероприятие для того, чтобы вытащить определенное количество лиц (которые могли быть причастны к участию в конфликте в Донбассе – ред.) из территории РФ", - заявила Безуглая на брифинге в пятницу. Слова депутата приводит на своем сайте издание "Фокус".
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 20:50
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"Непосредственно санкционированной спецоперации касательно принудительной посадки турецкого самолета с "вагнеровцами" в Украине не было. Но было специальное разведывательное мероприятие, которое было в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее", - сообщила она.
По ее словам, такой сбор информации ведется на Украине с 2014 года.
В июле 2020 года белорусские власти сообщили о задержании 33 россиян. СК Белоруссии уточнял, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе.
Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что якобы украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но самолет планировали посадить на Украине. По данным СМИ, затем спецоперацию якобы отложили из-за контактов с РФ по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу и операция сорвалась. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом он отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 19:13
Россия готова восстановить отношения с Украиной, заявил Лавров
 
В миреКиевБелоруссияВерховная Рада УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныАндрей ЕрмакРоссия
 
 
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