https://ria.ru/20210910/zakharova-1749486812.html

Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2"

Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2"

Остановить проект "Северный поток — 2" невозможно, Москва призывает прекратить чинить ему препятствия, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:48

2021-09-10T11:48

2021-09-10T12:14

северный поток — 2

экономика

газпром

мария захарова

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Остановить проект "Северный поток — 2" невозможно, Москва призывает прекратить чинить ему препятствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Telegram-канале."Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - добавила Захарова.Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

https://ria.ru/20210910/potok-1749484299.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, экономика, газпром, мария захарова