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https://ria.ru/20210910/zakharova-1749486812.html
Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2"
Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021
Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2"
Остановить проект "Северный поток — 2" невозможно, Москва призывает прекратить чинить ему препятствия, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:48
2021-09-10T12:14
северный поток — 2
экономика
газпром
мария захарова
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Остановить проект "Северный поток — 2" невозможно, Москва призывает прекратить чинить ему препятствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Telegram-канале."Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - добавила Захарова.Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.
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северный поток — 2, экономика, газпром, мария захарова
11:48 10.09.2021 (обновлено: 12:14 10.09.2021)
 
Захарова прокомментировала окончание строительства "Северного потока — 2"

Представитель МИД Захарова: призываем прекратить чинить препятствия "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Остановить проект "Северный поток — 2" невозможно, Москва призывает прекратить чинить ему препятствия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно. Пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту. Пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода", - заявила представитель МИД в видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
"Сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора. Рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному и экологичному маршруту", - добавила Захарова.
Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.
Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 11:36
"Браво!" Немцы обрадовались завершению строительства "Северного потока — 2"
 
Северный поток — 2ЭкономикаГазпромМария Захарова
 
 
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