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Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021
Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021 - РИА Новости, 10.09.2021
Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021
Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией учений "Запад-2021", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:11
2021-09-10T09:15
безопасность
белоруссия
арктика
"запад-2021" (военные учения)
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БАЛТИЙСК (Калининградская область), 10 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией учений "Запад-2021", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Кораблям предстоит отработать противолодочную, противовоздушную и противоминную оборону, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим морские и воздушные цели.Как уточнили в Минобороны, в составе морской группировки "действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота".Всего в российско-белорусских стратегических маневрах "Запад-2021" участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблейПараллельно, вне рамок учений "Запад", Северный флот проводит масштабные маневры в Арктике с привлечением 8 тысяч военных и до 50 кораблей. Одна из задач Северного флота в ходе своих плановых учений - отработать оборону Северного морского пути.Учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября.
https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749448080.html
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безопасность, белоруссия, арктика, "запад-2021" (военные учения)
06:11 10.09.2021 (обновлено: 09:15 10.09.2021)
 
Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021

Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках учений "Запад-2021

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКорабли Военно-Морского флота РФ в Кронштадте
Корабли Военно-Морского флота РФ в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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БАЛТИЙСК (Калининградская область), 10 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией учений "Запад-2021", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

​"Пятнадцать кораблей и катеров, а также суда обеспечения Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в назначенные районы Балтийского моря для выполнения практических задач совместного стратегического учения "Запад-2021", - сказали в ведомстве.

Кораблям предстоит отработать противолодочную, противовоздушную и противоминную оборону, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим морские и воздушные цели.
Как уточнили в Минобороны, в составе морской группировки "действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота".
Всего в российско-белорусских стратегических маневрах "Запад-2021" участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей
Параллельно, вне рамок учений "Запад", Северный флот проводит масштабные маневры в Арктике с привлечением 8 тысяч военных и до 50 кораблей. Одна из задач Северного флота в ходе своих плановых учений - отработать оборону Северного морского пути.
Учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября.
Знаменная группа на церемонии открытия стратегических учений Запад-2021 на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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БезопасностьБелоруссияАрктика"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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