https://ria.ru/20210910/zadachi-1749451780.html

Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021

Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021 - РИА Новости, 10.09.2021

Корабли Балтфлота начали выполнение задач в рамках учений "Запад-2021

Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией учений "Запад-2021", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:11

2021-09-10T06:11

2021-09-10T09:15

безопасность

белоруссия

арктика

"запад-2021" (военные учения)

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БАЛТИЙСК (Калининградская область), 10 сен - РИА Новости. Корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией учений "Запад-2021", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Кораблям предстоит отработать противолодочную, противовоздушную и противоминную оборону, а также выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим морские и воздушные цели.Как уточнили в Минобороны, в составе морской группировки "действуют большие десантные корабли, корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, тральщики и ракетные катера, подводные лодки, а также различные суда вспомогательного флота".Всего в российско-белорусских стратегических маневрах "Запад-2021" участвуют около 200 000 военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблейПараллельно, вне рамок учений "Запад", Северный флот проводит масштабные маневры в Арктике с привлечением 8 тысяч военных и до 50 кораблей. Одна из задач Северного флота в ходе своих плановых учений - отработать оборону Северного морского пути.Учения "Запад-2021" проходят с 10 по 16 сентября.

https://ria.ru/20210910/ucheniya-1749448080.html

белоруссия

арктика

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безопасность, белоруссия, арктика, "запад-2021" (военные учения)