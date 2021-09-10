https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749471576.html
Японского дипломата вызвали в представительство МИД из-за поста в Instagram
Японского дипломата вызвали в представительство МИД из-за поста в Instagram - РИА Новости, 10.09.2021
Японского дипломата вызвали в представительство МИД из-за поста в Instagram
Генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно вызвали в представительство МИД РФ из-за неуместных высказываний его подчиненного в Instagram в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:40
2021-09-10T10:40
2021-09-10T11:09
япония
южно-сахалинск
вторая мировая война (1939-1945)
кадзухиро куно
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. Генерального консула Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно вызвали в представительство МИД РФ из-за неуместных высказываний его подчиненного в Instagram в день окончания Второй мировой войны, сообщается в пятницу в Instagram представительства МИД в Южно-Сахалинске.Ранее, 3 сентября, когда в Южно-Сахалинске праздновали День окончания Второй мировой войны, консул Т. Адати написал на своей странице в Instagram: "Сегодня в Южно-Сахалинске движение из-за парада… В сентябре день, когда Советская армия завершила оккупацию Южно-Сахалинска и северных территорий".По данным ведомства, в пятницу они пригласили Куно в представительство и обратили его внимание на неуместность и безосновательность заявления японского дипломата."В связи с появившейся в сети Instagram публикацией, сделанной консулом генконсульства Японии в Южно-Сахалинске Т. Адати в день проведения в Южно-Сахалинске праздничного парада по случаю окончания Второй мировой войны и ставящей под сомнение суверенитет Российской Федерации над южным Сахалином и Курильскими островами… призвали Куно принять соответствующие меры по недопущению впредь подобных антироссийских действий со стороны сотрудников генерального консульства Японии", - говорится в сообщении.В представительстве МИД подчеркнули, что южная часть Сахалина, равно как и южные Курильские острова, являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, включенной в состав нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с имеющими обязательную юридическую силу для Токио соглашениями и договоренностями между союзными державами, а также Уставом ООН, который ратифицирован Японией.Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210907/kurily-1748954331.html
https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html
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япония, южно-сахалинск, вторая мировая война (1939-1945), кадзухиро куно, россия
10:40 10.09.2021 (обновлено: 11:09 10.09.2021)
Японского дипломата вызвали в представительство МИД из-за поста в Instagram
Генконсула Японии в Южно-Сахалинске вызвали в представительство МИД из-за поста в соцсети
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости.
Генерального консула Японии
в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
вызвали в представительство МИД РФ из-за неуместных высказываний его подчиненного в Instagram в день окончания Второй мировой войны
, сообщается в пятницу в Instagram представительства МИД в Южно-Сахалинске.
Ранее, 3 сентября, когда в Южно-Сахалинске праздновали День окончания Второй мировой войны, консул Т. Адати написал на своей странице в Instagram: "Сегодня в Южно-Сахалинске движение из-за парада… В сентябре день, когда Советская армия завершила оккупацию Южно-Сахалинска и северных территорий".
По данным ведомства, в пятницу они пригласили Куно в представительство и обратили его внимание на неуместность и безосновательность заявления японского дипломата.
"В связи с появившейся в сети Instagram публикацией, сделанной консулом генконсульства Японии в Южно-Сахалинске Т. Адати в день проведения в Южно-Сахалинске праздничного парада по случаю окончания Второй мировой войны и ставящей под сомнение суверенитет Российской Федерации над южным Сахалином и Курильскими островами… призвали Куно принять соответствующие меры по недопущению впредь подобных антироссийских действий со стороны сотрудников генерального консульства Японии", - говорится в сообщении.
В представительстве МИД подчеркнули, что южная часть Сахалина, равно как и южные Курильские острова, являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, включенной в состав нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с имеющими обязательную юридическую силу для Токио соглашениями и договоренностями между союзными державами, а также Уставом ООН, который ратифицирован Японией.
Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Токио поставил условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР
и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи части территорий, но в итоге оппоненты не отказались от изначальных претензий и последующий диалог ни к чему не привел. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.