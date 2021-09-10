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В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой
В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой - РИА Новости, 10.09.2021
В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой
Суд в Новосибирской области приговорил к крупному штрафу бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки новогодней елкой от уличного торговца за... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:11
2021-09-10T13:46
происшествия
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил к крупному штрафу бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки новогодней елкой от уличного торговца за покровительство, сообщает в пятницу прокуратура региона."Сегодня, 10 сентября, Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Юферова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества)", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, с декабря 2020 года до 3 января 2021 года замначальника отдела полиции "Верх-Тулинский" Юферов за покровительство и непривлечение к административной ответственности за торговлю без регистрации и лицензии потребовал от местного жителя елку и деньги.В прокуратуре уточнили, что 3 января в поселке Краснообск полицейский лично получил эти деньги."Суд приговорил Юферова к штрафу в размере 250 тысяч рублей с лишением на один год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в указанных органах. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел в январе 2021 года "по отрицательным основаниям".
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происшествия, новосибирская область, россия
13:11 10.09.2021 (обновлено: 13:46 10.09.2021)
 
В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой

В Новосибирске экс-полицейский, обвиняемый в получении взятки елкой, заплатит штраф

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил к крупному штрафу бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки новогодней елкой от уличного торговца за покровительство, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Сегодня, 10 сентября, Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Юферова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества)", - говорится в сообщении.
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Источник: ростовского полицейского задержали за взятку в миллион рублей
По данным прокуратуры, с декабря 2020 года до 3 января 2021 года замначальника отдела полиции "Верх-Тулинский" Юферов за покровительство и непривлечение к административной ответственности за торговлю без регистрации и лицензии потребовал от местного жителя елку и деньги.
"Находясь у дома по улице Советская, 1а в селе Верх-Тула Новосибирского района, лично получил от мужчины елку стоимостью 5 тысяч рублей. Кроме того, в указанное время по договоренности с Юферовым мужчина должен был передать сотруднику полиции взятку в размере 33 тысячи рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий незаконной деятельности гражданина, который хотел… организовать "точки" по продаже елок и пиротехники", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что 3 января в поселке Краснообск полицейский лично получил эти деньги.
"Суд приговорил Юферова к штрафу в размере 250 тысяч рублей с лишением на один год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в указанных органах. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел в январе 2021 года "по отрицательным основаниям".
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