https://ria.ru/20210910/vzyatka-1749507539.html

В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой

В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой - РИА Новости, 10.09.2021

В Новосибирске экс-полицейский заплатит штраф за взятку новогодней елкой

Суд в Новосибирской области приговорил к крупному штрафу бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки новогодней елкой от уличного торговца за... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:11

2021-09-10T13:11

2021-09-10T13:46

происшествия

новосибирская область

россия

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НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил к крупному штрафу бывшего полицейского, обвиняемого в получении взятки новогодней елкой от уличного торговца за покровительство, сообщает в пятницу прокуратура региона."Сегодня, 10 сентября, Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Юферова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, иного имущества)", - говорится в сообщении.По данным прокуратуры, с декабря 2020 года до 3 января 2021 года замначальника отдела полиции "Верх-Тулинский" Юферов за покровительство и непривлечение к административной ответственности за торговлю без регистрации и лицензии потребовал от местного жителя елку и деньги.В прокуратуре уточнили, что 3 января в поселке Краснообск полицейский лично получил эти деньги."Суд приговорил Юферова к штрафу в размере 250 тысяч рублей с лишением на один год права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти в указанных органах. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что по результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел в январе 2021 года "по отрицательным основаниям".

https://ria.ru/20210906/vzyatka-1748801818.html

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новосибирская область

россия

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происшествия, новосибирская область, россия