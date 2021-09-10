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В ГД внесли проект о запрете списания единовременных социальных выплат
В ГД внесли проект о запрете списания единовременных социальных выплат - РИА Новости, 10.09.2021
В ГД внесли проект о запрете списания единовременных социальных выплат
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат, сообщил один из авторов инициативы, руководитель фракции... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:30
2021-09-10T11:30
сергей неверов
андрей турчак
единая россия
госдума рф
инна святенко
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат, сообщил один из авторов инициативы, руководитель фракции единороссов Сергей Неверов.Кроме него, документ разрабатывали секретарь генсовета партии ЕР, первый зампред Совфеда Андрей Турчак, первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко."Мы предложили дополнить законодательство запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств", - сказал Неверов журналистам.По его словам, несмотря на инициированные и принятые ранее законы - о запрете списания пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, соцвыплат и пособий, а также о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги - единовременные социальные выплаты "выпали" из-под действия этих норм."Законопроект, который мы внесли сегодня с коллегами по поручению президента, я уверен, станет одним из первых в повестке нового созыва Государственной Думы ввиду его социальной значимости", - отметил парламентарий.Как отметил Исаев, законопроект призван расширить список социальных выплат - добавить в перечень пособие, которое будет выплачиваться беременным женщинам, находящимся в трудном положении. "Мы предложили добавить в этот перечень новое пособие, которое выплачивается беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, а также все виды социальной помощи, включая социальный контракт. Неправильно, когда человеку дали деньги на выход из трудной жизненной ситуации, а эти деньги списаны кредиторами", - добавил политик.Вместе с тем, у граждан, которые сознательно захотят использовать выплаты для погашения, например, кредиторской задолженности, появится возможность написать соответствующее письменное распоряжение в банк, тогда они смогут автоматически списывать поступающие средства. Если человек передумал, он может в течении 14 дней после подачи отозвать распоряжение - деньги поступят в течение трех дней.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда партии ЕР, предложил сразу после формирования нового созыва Госдумы законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.В июне президентом был подписан закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги. Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве". Согласно закону, должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.До этого в июле 2020 года был принят закон о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
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сергей неверов, андрей турчак, единая россия, госдума рф, инна святенко, россия
11:30 10.09.2021
 
В ГД внесли проект о запрете списания единовременных социальных выплат

ЕР внесла в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете списания единовременных социальных выплат, сообщил один из авторов инициативы, руководитель фракции единороссов Сергей Неверов.
Кроме него, документ разрабатывали секретарь генсовета партии ЕР, первый зампред Совфеда Андрей Турчак, первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, а также сенаторы Николай Журавлев и Инна Святенко.
"Мы предложили дополнить законодательство запретом на списание в рамках исполнительного производства или автоматического погашения кредитов единовременных выплат, которые вводятся актами правительства или указами президента как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства, если только сам гражданин не решит направить эти деньги на исполнение своих долговых обязательств", - сказал Неверов журналистам.
По его словам, несмотря на инициированные и принятые ранее законы - о запрете списания пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, соцвыплат и пособий, а также о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги - единовременные социальные выплаты "выпали" из-под действия этих норм.
"Законопроект, который мы внесли сегодня с коллегами по поручению президента, я уверен, станет одним из первых в повестке нового созыва Государственной Думы ввиду его социальной значимости", - отметил парламентарий.
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Как отметил Исаев, законопроект призван расширить список социальных выплат - добавить в перечень пособие, которое будет выплачиваться беременным женщинам, находящимся в трудном положении. "Мы предложили добавить в этот перечень новое пособие, которое выплачивается беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, а также все виды социальной помощи, включая социальный контракт. Неправильно, когда человеку дали деньги на выход из трудной жизненной ситуации, а эти деньги списаны кредиторами", - добавил политик.
Вместе с тем, у граждан, которые сознательно захотят использовать выплаты для погашения, например, кредиторской задолженности, появится возможность написать соответствующее письменное распоряжение в банк, тогда они смогут автоматически списывать поступающие средства. Если человек передумал, он может в течении 14 дней после подачи отозвать распоряжение - деньги поступят в течение трех дней.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на втором этапе съезда партии ЕР, предложил сразу после формирования нового созыва Госдумы законодательно запретить автоматическое списание средств господдержки в счет погашения долгов граждан, в том числе в рамках исполнительного производства, а также вернуть уже списанные соцвыплаты.
В июне президентом был подписан закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги. Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве". Согласно закону, должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
До этого в июле 2020 года был принят закон о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса.
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Сергей НеверовАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФИнна СвятенкоРоссия
 
 
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