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В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину
В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину - РИА Новости, 10.09.2021
В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину
Лидер оппозиционный партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала организацию "Всеобщее народное движение", которая будет... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:22
2021-09-10T21:22
2021-09-10T21:22
в мире
грузия
михаил саакашвили
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционный партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала организацию "Всеобщее народное движение", которая будет помогать "мирному возвращению в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили".Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Бывший президент объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, он проходит по нескольким уголовным делам."Сегодня основывается организация "Всеобщее народное движение". Мы должны мирно вернуть Мишу в страну, человека, который развил грузинское государство, который путем инвестиций преобразил разрушенную Грузию в государство и поставил на ноги. Приходит коалиционное правительство, и он должен вернуться мирно. Политическое преследование Михаила Саакашвили должно прекратиться. Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это", – сказала Чарквиани на брифинге.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, михаил саакашвили, парламент грузии
В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину
"Закон и справедливость" создала движение за "мирное возвращение" Саакашвили в Грузию
ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости.
Лидер оппозиционный партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии
Тако Чарквиани основала организацию "Всеобщее народное движение", которая будет помогать "мирному возвращению в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили
".
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Бывший президент объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, он проходит по нескольким уголовным делам.
"Сегодня основывается организация "Всеобщее народное движение". Мы должны мирно вернуть Мишу в страну, человека, который развил грузинское государство, который путем инвестиций преобразил разрушенную Грузию в государство и поставил на ноги. Приходит коалиционное правительство, и он должен вернуться мирно. Политическое преследование Михаила Саакашвили должно прекратиться. Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это", – сказала Чарквиани на брифинге.
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.