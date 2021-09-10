https://ria.ru/20210910/vozvraschenie-1749605808.html

В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину

В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину - РИА Новости, 10.09.2021

В Грузии создали движение за "мирное возвращение" Саакашвили на родину

Лидер оппозиционный партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала организацию "Всеобщее народное движение", которая будет... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:22

2021-09-10T21:22

2021-09-10T21:22

в мире

грузия

михаил саакашвили

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576235928_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_18f60c77bec028f9b03d6748af753c79.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен - РИА Новости. Лидер оппозиционный партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала организацию "Всеобщее народное движение", которая будет помогать "мирному возвращению в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили".Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Бывший президент объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, он проходит по нескольким уголовным делам."Сегодня основывается организация "Всеобщее народное движение". Мы должны мирно вернуть Мишу в страну, человека, который развил грузинское государство, который путем инвестиций преобразил разрушенную Грузию в государство и поставил на ноги. Приходит коалиционное правительство, и он должен вернуться мирно. Политическое преследование Михаила Саакашвили должно прекратиться. Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это", – сказала Чарквиани на брифинге.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу, как только он перейдет границу.

https://ria.ru/20210910/reklama-1749527283.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, михаил саакашвили, парламент грузии