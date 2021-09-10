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https://ria.ru/20210910/venesuela-1749527577.html
СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде
СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде - РИА Новости, 10.09.2021
СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде
Бывшего главу разведки Венесуэлы Уго Карвахаля по прозвищу "Цыпленок", сбежавшего перед экстрадицией в США в 2019 году, обнаружили в Мадриде благодаря... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:32
2021-09-10T14:32
в мире
испания
сша
уго чавес (политик)
мадрид (город)
революционные вооруженные силы колумбии
уго карвахаль
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МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Бывшего главу разведки Венесуэлы Уго Карвахаля по прозвищу "Цыпленок", сбежавшего перед экстрадицией в США в 2019 году, обнаружили в Мадриде благодаря информации американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которое предположило, что он мог изменить внешность, пишет газета Mundo.В четверг вечером Национальная полиция Испании сообщила, что Карвахаль был арестован в Мадриде в квартире, где он жил "абсолютно изолированно".Информацию о местонахождении Карвахаля испанская полиция получила от американцев. В распоряжении газеты Mundo оказалось письмо из американского посольства в полицию, где оно излагает информацию, которую удалось получить DEA. Письмо датировано 17 июня 2021 года.В нем указывается, в каком районе Мадрида живет Карвахаль, с кем, телефон женщины, на чье имя и была снята квартира, на какой машине она ездит и даже то, что квартира расположена на третьем или четвертом этаже. В письме также говорится, что на террасе квартиры высажено большое количество растений, которые закрывают Карвахаля, если он на нее выходит, от постороннего взгляда.Карвахаль был задержан в Мадриде в апреле 2019 года по запросу США. Восьмого ноября того же года Национальный суд постановил выдать подозреваемого. Через несколько дней стало известно, что полиция не может установить его местонахождение. Несмотря на это, в марте 2020 года Совет министров Испании формально утвердил экстрадицию. Он был арестован 9 сентября 2021 года.В США против бывшего главы разведки ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике, связях с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" и владении оружием. Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды - в 2004-2011 и в 2013-2014 годах.
https://ria.ru/20210710/venesuela-1740764834.html
https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html
испания
сша
мадрид (город)
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в мире, испания, сша, уго чавес (политик), мадрид (город), революционные вооруженные силы колумбии, уго карвахаль
14:32 10.09.2021
 
СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде

Mundo: экс-главу разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, изменившего внешность, нашли в Мадриде

© AP PhotoИспанский полицейский на Тенерифе
Испанский полицейский на Тенерифе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Бывшего главу разведки Венесуэлы Уго Карвахаля по прозвищу "Цыпленок", сбежавшего перед экстрадицией в США в 2019 году, обнаружили в Мадриде благодаря информации американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которое предположило, что он мог изменить внешность, пишет газета Mundo.
В четверг вечером Национальная полиция Испании сообщила, что Карвахаль был арестован в Мадриде в квартире, где он жил "абсолютно изолированно".
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Информацию о местонахождении Карвахаля испанская полиция получила от американцев. В распоряжении газеты Mundo оказалось письмо из американского посольства в полицию, где оно излагает информацию, которую удалось получить DEA. Письмо датировано 17 июня 2021 года.
В нем указывается, в каком районе Мадрида живет Карвахаль, с кем, телефон женщины, на чье имя и была снята квартира, на какой машине она ездит и даже то, что квартира расположена на третьем или четвертом этаже. В письме также говорится, что на террасе квартиры высажено большое количество растений, которые закрывают Карвахаля, если он на нее выходит, от постороннего взгляда.
"Известно, что Карвахаль Барриос использует парики и маскируется, чтобы остаться незамеченным. Также есть признаки, что была сделана пластическая операция, чтобы скрыть его внешний вид", говорится в письме.
Карвахаль был задержан в Мадриде в апреле 2019 года по запросу США. Восьмого ноября того же года Национальный суд постановил выдать подозреваемого. Через несколько дней стало известно, что полиция не может установить его местонахождение. Несмотря на это, в марте 2020 года Совет министров Испании формально утвердил экстрадицию. Он был арестован 9 сентября 2021 года.
В США против бывшего главы разведки ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике, связях с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" и владении оружием. Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды - в 2004-2011 и в 2013-2014 годах.
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В миреИспанияСШАУго Чавес (политик)Мадрид (город)Революционные вооруженные силы КолумбииУго Карвахаль
 
 
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