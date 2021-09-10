https://ria.ru/20210910/venesuela-1749527577.html

СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде

СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде - РИА Новости, 10.09.2021

СМИ: экс-главу разведки Венесуэлы, изменившего внешность, нашли в Мадриде

Бывшего главу разведки Венесуэлы Уго Карвахаля по прозвищу "Цыпленок", сбежавшего перед экстрадицией в США в 2019 году, обнаружили в Мадриде благодаря... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:32

2021-09-10T14:32

2021-09-10T14:32

в мире

испания

сша

уго чавес (политик)

мадрид (город)

революционные вооруженные силы колумбии

уго карвахаль

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МАДРИД, 10 сен – РИА Новости. Бывшего главу разведки Венесуэлы Уго Карвахаля по прозвищу "Цыпленок", сбежавшего перед экстрадицией в США в 2019 году, обнаружили в Мадриде благодаря информации американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), которое предположило, что он мог изменить внешность, пишет газета Mundo.В четверг вечером Национальная полиция Испании сообщила, что Карвахаль был арестован в Мадриде в квартире, где он жил "абсолютно изолированно".Информацию о местонахождении Карвахаля испанская полиция получила от американцев. В распоряжении газеты Mundo оказалось письмо из американского посольства в полицию, где оно излагает информацию, которую удалось получить DEA. Письмо датировано 17 июня 2021 года.В нем указывается, в каком районе Мадрида живет Карвахаль, с кем, телефон женщины, на чье имя и была снята квартира, на какой машине она ездит и даже то, что квартира расположена на третьем или четвертом этаже. В письме также говорится, что на террасе квартиры высажено большое количество растений, которые закрывают Карвахаля, если он на нее выходит, от постороннего взгляда.Карвахаль был задержан в Мадриде в апреле 2019 года по запросу США. Восьмого ноября того же года Национальный суд постановил выдать подозреваемого. Через несколько дней стало известно, что полиция не может установить его местонахождение. Несмотря на это, в марте 2020 года Совет министров Испании формально утвердил экстрадицию. Он был арестован 9 сентября 2021 года.В США против бывшего главы разведки ведутся два судебных дела по обвинениям в наркотрафике, связях с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" и владении оружием. Карвахаль был советником предыдущего венесуэльского лидера Уго Чавеса и возглавлял военную разведку страны дважды - в 2004-2011 и в 2013-2014 годах.

https://ria.ru/20210710/venesuela-1740764834.html

https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html

испания

сша

мадрид (город)

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в мире, испания, сша, уго чавес (политик), мадрид (город), революционные вооруженные силы колумбии, уго карвахаль