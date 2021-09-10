https://ria.ru/20210910/valyuta-1749446794.html

Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту

Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту - РИА Новости, 10.09.2021

Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту

Рост спроса на валюту возможен при снижении курса рубля, поскольку и для населения, и для бизнеса валюта считается наиболее привычным и понятным инструментом... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T02:17

2021-09-10T02:17

2021-09-10T02:17

экономика

рудн

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МОСКВА, 10 сент – РИА Новости. Рост спроса на валюту возможен при снижении курса рубля, поскольку и для населения, и для бизнеса валюта считается наиболее привычным и понятным инструментом сохранения денег, рассказывает агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.В то же время, рост спроса населения на наличную валюту, зафиксированный во второй половине лета, не должен играть значительной роли в курсообразовании рубля, в том числе и потому, что население не является основным игроком на валютном рынке, отмечает эксперт.Определенное влияние на курс рубля может оказать политика экспортеров. Их стремление сохранять выручку от экспортных операций в валюте снижает предложение на рынке и может понизить курс рубля, заключает Григорьев.

https://ria.ru/20210902/valyuty-1748261670.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рудн