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Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту
Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту - РИА Новости, 10.09.2021
Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту
Рост спроса на валюту возможен при снижении курса рубля, поскольку и для населения, и для бизнеса валюта считается наиболее привычным и понятным инструментом... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:17
2021-09-10T02:17
экономика
рудн
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МОСКВА, 10 сент – РИА Новости. Рост спроса на валюту возможен при снижении курса рубля, поскольку и для населения, и для бизнеса валюта считается наиболее привычным и понятным инструментом сохранения денег, рассказывает агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.В то же время, рост спроса населения на наличную валюту, зафиксированный во второй половине лета, не должен играть значительной роли в курсообразовании рубля, в том числе и потому, что население не является основным игроком на валютном рынке, отмечает эксперт.Определенное влияние на курс рубля может оказать политика экспортеров. Их стремление сохранять выручку от экспортных операций в валюте снижает предложение на рынке и может понизить курс рубля, заключает Григорьев.
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экономика, рудн
02:17 10.09.2021
 
Россиянам рассказали, когда ожидать роста спроса на валюту

Экономист Григорьев: рост спроса на валюту возможен при снижении курса рубля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой доллара
Электронное табло с символикой доллара - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 сент – РИА Новости. Рост спроса на валюту возможен при снижении курса рубля, поскольку и для населения, и для бизнеса валюта считается наиболее привычным и понятным инструментом сохранения денег, рассказывает агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
В то же время, рост спроса населения на наличную валюту, зафиксированный во второй половине лета, не должен играть значительной роли в курсообразовании рубля, в том числе и потому, что население не является основным игроком на валютном рынке, отмечает эксперт.
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Определенное влияние на курс рубля может оказать политика экспортеров. Их стремление сохранять выручку от экспортных операций в валюте снижает предложение на рынке и может понизить курс рубля, заключает Григорьев.
 
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