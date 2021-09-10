https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749607438.html

Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян - РИА Новости, 10.09.2021

Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:44

2021-09-10T21:44

2021-09-10T21:44

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона."Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя – 39,8 миллиона", – сказала Голикова журналистам.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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