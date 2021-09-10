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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749607438.html
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян - РИА Новости, 10.09.2021
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:44
2021-09-10T21:44
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона."Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя – 39,8 миллиона", – сказала Голикова журналистам.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
21:44 10.09.2021
 
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Вице-премьер Голикова: 46,5 миллиона россиян вакцинировались от коронавируса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона.
"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя – 39,8 миллиона", – сказала Голикова журналистам.
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Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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