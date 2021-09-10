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Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян - РИА Новости, 10.09.2021
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:44
2021-09-10T21:44
2021-09-10T21:44
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от коронавируса в стране привиты 46,5 миллионов человек, двумя — 39,8 миллиона."Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя – 39,8 миллиона", – сказала Голикова журналистам.
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Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян
Вице-премьер Голикова: 46,5 миллиона россиян вакцинировались от коронавируса