https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749575331.html

От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург

От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург - РИА Новости, 10.09.2021

От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург

При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:48

2021-09-10T17:48

2021-09-10T17:48

распространение коронавируса

общество

коронавирусы

александр гинцбург

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75% населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой", - сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что заболеваемость при таком количестве привитых пойдёт на убыль. При этом необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса, уточнил Гинцбург.

https://ria.ru/20210910/delta-shtamm-1749558694.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19