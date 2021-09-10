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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/vaktsinatsiya-1749575331.html
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург - РИА Новости, 10.09.2021
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург
При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:48
2021-09-10T17:48
распространение коронавируса
общество
коронавирусы
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75% населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой", - сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что заболеваемость при таком количестве привитых пойдёт на убыль. При этом необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса, уточнил Гинцбург.
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общество, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:48 10.09.2021
 
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург

Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: от коронавируса нужно вакцинировать 70-75 процентов россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" в Подмосковье
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75% населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой", - сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.
Он отметил, что заболеваемость при таком количестве привитых пойдёт на убыль. При этом необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса, уточнил Гинцбург.
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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