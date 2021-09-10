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От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург - РИА Новости, 10.09.2021
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург
При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:48
2021-09-10T17:48
2021-09-10T17:48
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. При таких инфекциях, как коронавирус, нужно прививать 70-75% населения, чтобы она стала управляемой и заболеваемость пошла на убыль, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Для той инфекции, которая передается по воздуху, а данная инфекция передается по воздуху, необходимо провакцинировать 70-75% населения для того, чтобы данная инфекция была вакциноуправляемой", - сказал Гинцбург на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что заболеваемость при таком количестве привитых пойдёт на убыль. При этом необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса, уточнил Гинцбург.
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общество, коронавирусы, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
От коронавируса необходимо привить 75 процентов россиян, заявил Гинцбург
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: от коронавируса нужно вакцинировать 70-75 процентов россиян