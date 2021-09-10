https://ria.ru/20210910/vaktsina-1749597899.html

Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100%

Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100% - РИА Новости, 10.09.2021

Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100%

Уровень иммунизации против COVID-19 в 111 трудовых коллективах Татарстана превышает 60%, в 72 из них охват составляет 80-100%, сообщила заместитель руководителя РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:40

2021-09-10T19:40

2021-09-10T19:40

республика татарстан

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149358/29/1493582944_0:138:2668:1639_1920x0_80_0_0_cab19d81e25687bdc1852df77c830086.jpg

КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Уровень иммунизации против COVID-19 в 111 трудовых коллективах Татарстана превышает 60%, в 72 из них охват составляет 80-100%, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина."Нами выносятся постановления на обязательную вакцинацию в очагах новой коронавирусной инфекции... На сегодня по 180 постановлениям уже вышли сроки исполнения, все 180 объектов представили нам информацию о выполнении: в 111 организациях, а это 61%, уровень охвата иммунизацией против новой коронавирусной инфекции составляет 60% и более. И из этих 111 коллективов в 72 трудовых коллективах уровень охвата 80-100%", - сказал Авдонина журналистам.Она уточнила, что подразделениями Роспотребнадзора в Татарстане всего вынесено 511 постановлений об обязательной вакцинации в трудовых коллективах, большинство из них в настоящее время находятся на исполнении."На тех предприятиях, где охват менее 60%, безусловно, сохраняются условия для возникновения очагов заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников, особенно сейчас, когда люди возвращаются из отпусков. Если на таких предприятиях с недостаточным уровнем иммунной прослойки будут зарегистрированы групповые очаги (более трех случаев) заболевания, значит, были предприняты не все меры для того, чтобы этого избежать. В этом случае за непринятие должных мер профилактики нами будут приниматься меры вплоть до запрета деятельности, что предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях", - уточнила Авдонина.Всего, по словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время вакцинировано 35,6% взрослого населения республики.По информации минздрава Татарстана, в республике продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, всего провакцинированы 1 033 025 человек, из них оба компонента получили 896 036 человек. Повторную вакцинацию прошли 2 953 человека. На 10 сентября в республике всего зарегистрировано 25 957 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 52. За неделю заболеваемость находится на стабильном уровне по отношению к предыдущей неделе, среднесуточный и средненедельный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%. Выздоровели за весь период 22 660 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 685 человек.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743039648.html

https://ria.ru/20210831/kazan-1747935717.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19