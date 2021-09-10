https://ria.ru/20210910/vaktsina-1749597899.html
Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100%
Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100% - РИА Новости, 10.09.2021
Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100%
Уровень иммунизации против COVID-19 в 111 трудовых коллективах Татарстана превышает 60%, в 72 из них охват составляет 80-100%, сообщила заместитель руководителя РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:40
2021-09-10T19:40
2021-09-10T19:40
республика татарстан
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Уровень иммунизации против COVID-19 в 111 трудовых коллективах Татарстана превышает 60%, в 72 из них охват составляет 80-100%, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина."Нами выносятся постановления на обязательную вакцинацию в очагах новой коронавирусной инфекции... На сегодня по 180 постановлениям уже вышли сроки исполнения, все 180 объектов представили нам информацию о выполнении: в 111 организациях, а это 61%, уровень охвата иммунизацией против новой коронавирусной инфекции составляет 60% и более. И из этих 111 коллективов в 72 трудовых коллективах уровень охвата 80-100%", - сказал Авдонина журналистам.Она уточнила, что подразделениями Роспотребнадзора в Татарстане всего вынесено 511 постановлений об обязательной вакцинации в трудовых коллективах, большинство из них в настоящее время находятся на исполнении."На тех предприятиях, где охват менее 60%, безусловно, сохраняются условия для возникновения очагов заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников, особенно сейчас, когда люди возвращаются из отпусков. Если на таких предприятиях с недостаточным уровнем иммунной прослойки будут зарегистрированы групповые очаги (более трех случаев) заболевания, значит, были предприняты не все меры для того, чтобы этого избежать. В этом случае за непринятие должных мер профилактики нами будут приниматься меры вплоть до запрета деятельности, что предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях", - уточнила Авдонина.Всего, по словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время вакцинировано 35,6% взрослого населения республики.По информации минздрава Татарстана, в республике продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, всего провакцинированы 1 033 025 человек, из них оба компонента получили 896 036 человек. Повторную вакцинацию прошли 2 953 человека. На 10 сентября в республике всего зарегистрировано 25 957 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 52. За неделю заболеваемость находится на стабильном уровне по отношению к предыдущей неделе, среднесуточный и средненедельный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%. Выздоровели за весь период 22 660 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 685 человек.
https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743039648.html
https://ria.ru/20210831/kazan-1747935717.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19
Более 70 предприятий в Татарстане вакцинировали сотрудников на 80-100%
Роспотребнадзор по Татарстану: более 70 предприятий вакцинировали сотрудников на 80-100%
КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости.
Уровень иммунизации против COVID-19
в 111 трудовых коллективах Татарстана превышает 60%, в 72 из них охват составляет 80-100%, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора
по Татарстану
Любовь Авдонина.
"Нами выносятся постановления на обязательную вакцинацию в очагах новой коронавирусной инфекции... На сегодня по 180 постановлениям уже вышли сроки исполнения, все 180 объектов представили нам информацию о выполнении: в 111 организациях, а это 61%, уровень охвата иммунизацией против новой коронавирусной инфекции составляет 60% и более. И из этих 111 коллективов в 72 трудовых коллективах уровень охвата 80-100%", - сказал Авдонина журналистам.
Она уточнила, что подразделениями Роспотребнадзора в Татарстане всего вынесено 511 постановлений об обязательной вакцинации в трудовых коллективах, большинство из них в настоящее время находятся на исполнении.
"На тех предприятиях, где охват менее 60%, безусловно, сохраняются условия для возникновения очагов заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников, особенно сейчас, когда люди возвращаются из отпусков. Если на таких предприятиях с недостаточным уровнем иммунной прослойки будут зарегистрированы групповые очаги (более трех случаев) заболевания, значит, были предприняты не все меры для того, чтобы этого избежать. В этом случае за непринятие должных мер профилактики нами будут приниматься меры вплоть до запрета деятельности, что предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях", - уточнила Авдонина.
Всего, по словам замруководителя регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время вакцинировано 35,6% взрослого населения республики.
По информации минздрава Татарстана, в республике продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, всего провакцинированы 1 033 025 человек, из них оба компонента получили 896 036 человек. Повторную вакцинацию прошли 2 953 человека. На 10 сентября в республике всего зарегистрировано 25 957 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки - 52. За неделю заболеваемость находится на стабильном уровне по отношению к предыдущей неделе, среднесуточный и средненедельный темп прироста сохраняется на уровне 0,2%. Выздоровели за весь период 22 660 человек. Умерли от COVID-19 в Татарстане 685 человек.