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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/uzbekistan-1749467055.html
Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев из Афганистана, заявил посол
Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев из Афганистана, заявил посол - РИА Новости, 10.09.2021
Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев из Афганистана, заявил посол
Москва и Ташкент регулярно обсуждают проблему наплыва беженцев из Афганистана, их будет трудно удержать, заявил в пятницу посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:08
2021-09-10T10:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
узбекистан
афганистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент регулярно обсуждают проблему наплыва беженцев из Афганистана, их будет трудно удержать, заявил в пятницу посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов."Новые риски - это страна на юге Узбекистана. Возможен наплыв беженцев, и этот вопрос Владимир Владимирович Путин обсуждал с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым несколько раз, поскольку дальше границы идут достаточно прозрачные", - сказал Мальгинов, выступая в Ташкенте на узбекско-российской встрече по вопросам трудовой миграции.Посол отметил, что если беженцы приедут "сюда вдруг в массовом порядке, их принципе не удержать"."И это риски, риски безопасности в том числе. Поэтому это нам нужно будет учитывать", - добавил Мальгинов.Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, узбекистан, афганистан, ташкент, москва, россия, оон, талибан, мохаммад хасан ахунд
10:08 10.09.2021 (обновлено: 10:26 10.09.2021)
 
Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев из Афганистана, заявил посол

Посол России в Узбекистане: Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев из Афганистана

© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.comВид на Ташкент, Узбекистан
Вид на Ташкент, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Depositphotos / zazdravnaya@gmail.com
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ТАШКЕНТ, 10 сен - РИА Новости. Москва и Ташкент регулярно обсуждают проблему наплыва беженцев из Афганистана, их будет трудно удержать, заявил в пятницу посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
"Новые риски - это страна на юге Узбекистана. Возможен наплыв беженцев, и этот вопрос Владимир Владимирович Путин обсуждал с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым несколько раз, поскольку дальше границы идут достаточно прозрачные", - сказал Мальгинов, выступая в Ташкенте на узбекско-российской встрече по вопросам трудовой миграции.
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Посол отметил, что если беженцы приедут "сюда вдруг в массовом порядке, их принципе не удержать".
"И это риски, риски безопасности в том числе. Поэтому это нам нужно будет учитывать", - добавил Мальгинов.
"Дипломат считает, что ситуация в Афганистане остается непонятной и она вызывает беспокойство по целому ряду направлений. Радикальные идеи могут проникнуть. В этом границы не спасают", - отметил посол.
Талибы (движение "Талибан"*) месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУзбекистанАфганистанТашкентМоскваРоссияООНТалибанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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