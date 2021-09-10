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"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины
"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины - РИА Новости, 10.09.2021
"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз и НАТО нуждаются в его стране. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:53
2021-09-10T18:18
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
алексей пушков
евросоюз
нато
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз и НАТО нуждаются в его стране.По мнению члена Совфеда, Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы. А Североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник."ЕС ослабел бы с Украиной с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. &lt;...&gt; Что же "теряет" альянс? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, он выразил мнение, что "без Украины крепкого ЕС не будет".Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. В феврале 2019-го парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера организации с расширенными возможностямиПри этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210910/slutskiy-1749530827.html
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, алексей пушков, евросоюз, нато, верховная рада украины, россия
14:53 10.09.2021 (обновлено: 18:18 10.09.2021)
 
"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины

Сенатор Пушков высмеял заявление Зеленского о нуждающихся в Украине Евросоюзе и НАТО

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОнлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Онлайн-брифинг сенатора РФ Алексея Пушкова во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз и НАТО нуждаются в его стране.
По мнению члена Совфеда, Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы. А Североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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"ЕС ослабел бы с Украиной с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. <...> Что же "теряет" альянс? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, он выразил мнение, что "без Украины крепкого ЕС не будет".
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. В феврале 2019-го парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера организации с расширенными возможностями
При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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