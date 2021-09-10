https://ria.ru/20210910/ukraina-1749532649.html

"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины

"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины - РИА Новости, 10.09.2021

"Невелика потеря": Пушков высмеял слова Зеленского о слабом ЕС без Украины

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз и НАТО нуждаются в его стране. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:53

2021-09-10T14:53

2021-09-10T18:18

в мире

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киев

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

алексей пушков

евросоюз

нато

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Евросоюз и НАТО нуждаются в его стране.По мнению члена Совфеда, Киев в целом ничего не может предложить ЕС, кроме рабочей силы. А Североатлантическому альянсу, в свою очередь, вовсе не нужен такой агрессивный по отношению к России союзник."ЕС ослабел бы с Украиной с ее коррупцией, хаосом и постоянным ожиданием денег. <...> Что же "теряет" альянс? Страну, которая мечтает столкнуть его с Россией и приложит к этому все силы? Невелика, как говорится, потеря", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к вступлению в НАТО и считает, что альянсу нужен такой партнер. Кроме того, он выразил мнение, что "без Украины крепкого ЕС не будет".Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. В феврале 2019-го парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера организации с расширенными возможностямиПри этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210910/slutskiy-1749530827.html

https://ria.ru/20210908/sammit-1749096362.html

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