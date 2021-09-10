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В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что российско-белорусская интеграция добавит тысячу километров государственной границы РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:42
2021-09-10T15:42
2021-09-10T15:42
союзное государство
политика
украина
белоруссия
владимир зеленский
россия
алексей арестович
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КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что российско-белорусская интеграция добавит тысячу километров государственной границы Украины, которая будет подвержена военной угрозе.Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции."Объединение оборонной и экономической сфер – это означает создание союзного государства де-факто, а не де-юре, как есть с 2001 года. Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.По его словам, руководство Украины в полной мере понимают эту угрозу и прилагает усилия для обеспечения национальной безопасности.В пятницу в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.
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политика, украина, белоруссия, владимир зеленский, россия, алексей арестович
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии
Арестович: интеграция России и Белоруссии подвергнет угрозе 1000 километров границы
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что российско-белорусская интеграция добавит тысячу километров государственной границы Украины, которая будет подвержена военной угрозе.
Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.
"Объединение оборонной и экономической сфер – это означает создание союзного государства де-факто, а не де-юре, как есть с 2001 года. Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
По его словам, руководство Украины в полной мере понимают эту угрозу и прилагает усилия для обеспечения национальной безопасности.
В пятницу в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией
, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.