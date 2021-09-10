Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210910/ugroza-1749545469.html
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии
Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что российско-белорусская интеграция добавит тысячу километров государственной границы РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:42
2021-09-10T15:42
союзное государство
политика
украина
белоруссия
владимир зеленский
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что российско-белорусская интеграция добавит тысячу километров государственной границы Украины, которая будет подвержена военной угрозе.Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции."Объединение оборонной и экономической сфер – это означает создание союзного государства де-факто, а не де-юре, как есть с 2001 года. Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.По его словам, руководство Украины в полной мере понимают эту угрозу и прилагает усилия для обеспечения национальной безопасности.В пятницу в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.
https://ria.ru/20210908/su-30sm-1749219912.html
https://ria.ru/20210809/minoborony-1745017493.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, украина, белоруссия, владимир зеленский, россия, алексей арестович
15:42 10.09.2021
 
В офисе Зеленского испугались роста военной угрозы от России и Белоруссии

Арестович: интеграция России и Белоруссии подвергнет угрозе 1000 километров границы

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что российско-белорусская интеграция добавит тысячу километров государственной границы Украины, которая будет подвержена военной угрозе.
Главы правительств РФ и Белоруссии в пятницу провели заседание совета министров Союзного государства. По итогам заседания одобрены "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" и 28 союзных программ, направленных на реализацию задач по укреплению российско-белорусской интеграции.
Истребители Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 16:54Союзное государство
Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Белоруссии
"Объединение оборонной и экономической сфер – это означает создание союзного государства де-факто, а не де-юре, как есть с 2001 года. Это огромная проблема для нас, потому что прибавляется тысяча километров границы, подверженной военной угрозе", - заявил Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.
По его словам, руководство Украины в полной мере понимают эту угрозу и прилагает усилия для обеспечения национальной безопасности.
В пятницу в ходе форума YES Brainstorming в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией, по его мнению, в случае такого развития событий "это будет самой большой ошибкой РФ". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности войны Украины и России, заявил, что в Кремле не хотели бы предаваться апокалиптическим ожиданиям.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 12:03Союзное государство
Лукашенко ответил на вопрос о совместном Минобороны России и Белоруссии
 
Союзное государствоПолитикаУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийРоссияАлексей Арестович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:26Столтенберг: падение Афганистана - результат краха его властей
06:16СМИ: при взрыве бензобака в Китае погибли восемь человек, пять пострадали
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
Лента новостейМолния