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В России и Белоруссии начинаются стратегические учения "Запад-2021"
В России и Белоруссии начинаются стратегические учения "Запад-2021" - РИА Новости, 10.09.2021
В России и Белоруссии начинаются стратегические учения "Запад-2021"
На территории России и Белоруссии с 10 сентября начинаются практические действия в рамках совместных стратегических учений "Запад-2021", сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T00:35
2021-09-10T00:35
безопасность
армения
белоруссия
узбекистан
николай панков
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. На территории России и Белоруссии с 10 сентября начинаются практические действия в рамках совместных стратегических учений "Запад-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.При этом, как подчеркнули в Минобороны, максимальное число задействованных в учениях военнослужащих из состава воинских частей, которые подпадают под действие требований Венского документа от 2011 года, на территории РФ не превысит 6 400 человек. Это же касается и количества военной техники, которая будет применяться в ходе учений - ее число не нарушает условий договора.Кроме военных России и Белоруссии в совместных действиях на учениях будут участвовать военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Для размещения иностранных военнослужащих Минобороны РФ оборудовало современный полевой лагерь на полигоне "Мулино" в Нижегородской области . На его территории развернуты палатки для проживания, столовые с кухнями, медицинский пункт, спортивный городок, комнаты для хранения оружия.В качестве наблюдателей участие в "Западе-2021" примут военнослужащие Китая, Вьетнама и Мьянмы. Оперативными группами офицеров, которые войдут в состав штаба учений, будут представлены на маневрах Узбекистан, Пакистан и Шри-Ланка.Как отметил на официальном открытии учений в четверг замминистра обороны РФ Николай Панков, маневры в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры, формируют новые совместные традиции боевого братства.Розыгрыш основного эпизода учений будет проходить на полигоне "Мулино" - коалиционная группировка войск отработает там совместную сухопутную операцию. Для этого перед началом маневров специалисты Западного военного округа создали на военном полигоне эшелонированную мишенную обстановку глубиной более 20 километров. Всего подготовлено свыше 15 тысяч мишеней для стрельбы группировками ракетных войск и артиллерии, танковых соединений, мотострелковых войск и специальных видов техники.Как уточнили в ведомстве, размеры указанного полигона позволяют проводить учения с использованием всех видов стрелкового, бронетанкового и артиллерийского оружия, средств ПВО и авиации, а также позволяет применять оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Штаб будет руководить учениями с применением 3D макета местности полигона, на который в режиме реального времени будут наноситься все изменения учебно-боевой обстановки.Основная цель учений - отработать вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. На учениях используется только оборонительный сценарий.В Минобороны уточнили, что после завершения учений "Запад-2021" процесс возращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации будет продолжаться до середины октября.
https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748583849.html
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безопасность, армения, белоруссия, узбекистан, николай панков, россия, "запад-2021" (военные учения)
00:35 10.09.2021
 
В России и Белоруссии начинаются стратегические учения "Запад-2021"

На территории России и Белоруссии начинаются совместные стратегические учения "Запад-2021"

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. На территории России и Белоруссии с 10 сентября начинаются практические действия в рамках совместных стратегических учений "Запад-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь", - сказали в ведомстве.

Всего в маневрах примут участие до 200 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
При этом, как подчеркнули в Минобороны, максимальное число задействованных в учениях военнослужащих из состава воинских частей, которые подпадают под действие требований Венского документа от 2011 года, на территории РФ не превысит 6 400 человек. Это же касается и количества военной техники, которая будет применяться в ходе учений - ее число не нарушает условий договора.
Кроме военных России и Белоруссии в совместных действиях на учениях будут участвовать военные Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Для размещения иностранных военнослужащих Минобороны РФ оборудовало современный полевой лагерь на полигоне "Мулино" в Нижегородской области . На его территории развернуты палатки для проживания, столовые с кухнями, медицинский пункт, спортивный городок, комнаты для хранения оружия.
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Как отметил на официальном открытии учений в четверг замминистра обороны РФ Николай Панков, маневры в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры, формируют новые совместные традиции боевого братства.
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Розыгрыш основного эпизода учений будет проходить на полигоне "Мулино" - коалиционная группировка войск отработает там совместную сухопутную операцию. Для этого перед началом маневров специалисты Западного военного округа создали на военном полигоне эшелонированную мишенную обстановку глубиной более 20 километров. Всего подготовлено свыше 15 тысяч мишеней для стрельбы группировками ракетных войск и артиллерии, танковых соединений, мотострелковых войск и специальных видов техники.
Как уточнили в ведомстве, размеры указанного полигона позволяют проводить учения с использованием всех видов стрелкового, бронетанкового и артиллерийского оружия, средств ПВО и авиации, а также позволяет применять оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Штаб будет руководить учениями с применением 3D макета местности полигона, на который в режиме реального времени будут наноситься все изменения учебно-боевой обстановки.
Основная цель учений - отработать вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. На учениях используется только оборонительный сценарий.
В Минобороны уточнили, что после завершения учений "Запад-2021" процесс возращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации будет продолжаться до середины октября.
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БезопасностьАрменияБелоруссияУзбекистанНиколай ПанковРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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