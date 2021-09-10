https://ria.ru/20210910/tver-1749524911.html

В Твери открыли областной дворец бракосочетания

В Твери открыли областной дворец бракосочетания - РИА Новости, 10.09.2021

В Твери открыли областной дворец бракосочетания

В Твери в пятницу открыли областной дворец бракосочетания, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:22

2021-09-10T14:22

2021-09-10T14:22

тверская область

тверь

конаково

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. В Твери в пятницу открыли областной дворец бракосочетания, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня все молодожены Тверской области обрели дворец бракосочетания, где будет проходить одно из самых важных событий в их жизни. Память об этом дне сохранится в семейных альбомах. Здесь будут рождаться новые семьи и новые традиции", - сказал во время церемонии открытия дворца бракосочетания губернатор Игорь Руденя.В день открытия свои отношения во Дворце бракосочетания зарегистрировали три пары, одна из которых специально приехала в областную столицу из города Конаково.В пресс-службе регионального правительства отметили, что в трёхэтажном здании дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трёх планируется проводить регистрации браков, ещё в одном – торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Созданы условия для комфортного перемещения по зданию маломобильных граждан.Сейчас в ЗАГСе Тверской области можно получить 12 государственных услуг – ежегодно они востребованы более чем у 150 тысяч жителей региона. В 2020 году в ЗАГСе Тверской области зарегистрировано более 6,4 тысячи браков, свыше 10,2 тысячи новорожденных. С 1 октября 2019 года по инициативе Рудени семьям Верхневолжья при рождении ребенка предоставляются подарочные наборы. Их вручение проходит, в том числе в отделениях ЗАГСов. Кроме того, ежегодно вручается порядка 10 тысяч памятных медалей "Родившемуся в Тверской области" с приветственным обращением губернатора, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210910/basseyn-1749499094.html

тверь

конаково

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тверь, конаково, игорь руденя