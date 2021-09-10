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Туризм
https://ria.ru/20210910/turtsiya-1749574979.html
Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт"
Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт"
Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:02
2021-09-10T18:05
туризм
турция
анталия
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
туризм
anex tour
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе "Спутником Лайт", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили РИА Новости в пятницу в МВД республики."Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации", – сказала Ломидзе.В пресс-службе туроператоров "Интурист" и Anex Tour сообщили, что решение турецких властей уже довели до турагентских компаний. "Есть некоторое недовольство, но отказов от туров нет", – уточнили в "Интуристе"."Информация появилась совсем недавно. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются", – сказали в Anex Tour.В пресс-службе Tez Tour сообщили, что по информации их операционного офиса в Турции и компании в аэропорту Анталье, в Турцию пускают имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых в том числе "Спутник Лайт"."Однако некоторые авиакомпании получили извещение, что въезд в страну разрешен только туристам с обеими дозами вакцины, кроме однокомпонентной Jonson &amp; Jonson. Таким образом, препарат "Спутник Лайт" автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются", – сказали в компании.
https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html
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турция, анталия, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, anex tour, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь, вакцинация россиян от covid-19, новости - туризм
18:02 10.09.2021 (обновлено: 18:05 10.09.2021)
 
Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт"

АТОР: турфирмы ждут разъяснений из-за отказа Турции принимать туристов со "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Лужниках
Центр вакцинации от COVID-19 в Лужниках - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе "Спутником Лайт", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили РИА Новости в пятницу в МВД республики.
"Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации", – сказала Ломидзе.
В пресс-службе туроператоров "Интурист" и Anex Tour сообщили, что решение турецких властей уже довели до турагентских компаний. "Есть некоторое недовольство, но отказов от туров нет", – уточнили в "Интуристе".
"Информация появилась совсем недавно. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются", – сказали в Anex Tour.
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В пресс-службе Tez Tour сообщили, что по информации их операционного офиса в Турции и компании в аэропорту Анталье, в Турцию пускают имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых в том числе "Спутник Лайт".
"Однако некоторые авиакомпании получили извещение, что въезд в страну разрешен только туристам с обеими дозами вакцины, кроме однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат "Спутник Лайт" автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются", – сказали в компании.
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