https://ria.ru/20210910/turtsiya-1749574979.html

Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт"

Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт" - РИА Новости, 10.09.2021

Эксперты обсуждают отказ Турции принимать туристов со "Спутником Лайт"

Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T18:02

2021-09-10T18:02

2021-09-10T18:05

туризм

турция

анталия

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туристы

туризм

anex tour

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Российские туроператоры ждут разъяснения посольства из-за отказа Турции принимать туристов с сертификатом о вакцинации однокомпонентными прививками, в том числе "Спутником Лайт", сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Турецкие власти ужесточили требования для въезда в страну, прививки однокомпонентными вакцинами, в том числе "Спутником Лайт", не признаются, заявили РИА Новости в пятницу в МВД республики."Мы ждем заявления посольства для подтверждения этой информации", – сказала Ломидзе.В пресс-службе туроператоров "Интурист" и Anex Tour сообщили, что решение турецких властей уже довели до турагентских компаний. "Есть некоторое недовольство, но отказов от туров нет", – уточнили в "Интуристе"."Информация появилась совсем недавно. Теперь туристам с этим типом вакцинации необходим отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. От туров россияне не отказываются", – сказали в Anex Tour.В пресс-службе Tez Tour сообщили, что по информации их операционного офиса в Турции и компании в аэропорту Анталье, в Турцию пускают имеющих сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых в том числе "Спутник Лайт"."Однако некоторые авиакомпании получили извещение, что въезд в страну разрешен только туристам с обеими дозами вакцины, кроме однокомпонентной Jonson & Jonson. Таким образом, препарат "Спутник Лайт" автоматически исключается из списка. Подробности в настоящий момент уточняются", – сказали в компании.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

https://ria.ru/20210910/turtsiya-1749557026.html

турция

анталия

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