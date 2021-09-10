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Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель
Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель - РИА Новости, 10.09.2021
Руденя: в Конаковском районе запустят новую транспортную модель
Новая модель пассажирских перевозок будет запущена в Конаковском районе Тверской области с марта 2022 года, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:25
2021-09-10T13:25
2021-09-10T13:25
тверская область
общество
конаковский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости. Новая модель пассажирских перевозок будет запущена в Конаковском районе Тверской области с марта 2022 года, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя во время личного приема граждан."С первых чисел марта 2022 года запускаем работу регионального перевозчика "Транспорт Верхневолжья" на территории Конаковского района. При формировании маршрутной сети будут учтены пожелания жителей", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.В пресс-службе отметили, что в рамках новой модели транспортное обслуживание будет осуществляться по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда. На линии выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта "Евро-5", брендированные в едином стиле, оснащённые системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.В начале 2020 года Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта с запуска новой модели в Твери и Калининском районе. 3 июля 2021 года второй этап новой модели пассажирских перевозок был запущен в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов "Транспорта Верхневолжья", отметили в пресс-службе.
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общество, конаковский район, игорь руденя
ТВЕРЬ, 10 сен – РИА Новости
. Новая модель пассажирских перевозок будет запущена в Конаковском районе Тверской области с марта 2022 года, сообщил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя
во время личного приема граждан.
"С первых чисел марта 2022 года запускаем работу регионального перевозчика "Транспорт Верхневолжья" на территории Конаковского района. При формировании маршрутной сети будут учтены пожелания жителей", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
В пресс-службе отметили, что в рамках новой модели транспортное обслуживание будет осуществляться по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда. На линии выйдут комфортабельные автобусы экологического стандарта "Евро-5", брендированные в едином стиле, оснащённые системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.
В начале 2020 года Тверская область в числе первых регионов России начала модернизацию системы общественного транспорта с запуска новой модели в Твери и Калининском районе. 3 июля 2021 года второй этап новой модели пассажирских перевозок был запущен в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.
Планируется, что новая модель охватит все муниципалитеты, в регионе будут работать 1430 автобусов "Транспорта Верхневолжья", отметили в пресс-службе.