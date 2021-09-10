https://ria.ru/20210910/taganrog-1749551574.html

Таганрог включили в программу развития туризма в России

Таганрог включили в программу развития туризма в России - РИА Новости, 10.09.2021

Таганрог включили в программу развития туризма в России

Правительство России приняло решение о включении города Таганрога Ростовской области в программу развития туризма, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:31

2021-09-10T15:31

2021-09-10T17:53

туризм

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ростовская область

валентина матвиенко

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ТАГАНРОГ, 10 сен – РИА Новости. Правительство России приняло решение о включении города Таганрога Ростовской области в программу развития туризма, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Поднималась тема, проработали. Правительство приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров", – сказала она.По словам Матвиенко, это означает, что инфраструктура города начнет активно развиваться, привлекательность Таганрога вырастет вместе с увеличением числа путешественников. "Это будет важная часть экономики города. Это будет влиять и на зарплаты, и на развитие социальной сферы", – добавила она.

https://ria.ru/20210909/taganrog-1749120148.html

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2021

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