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Туризм
https://ria.ru/20210910/taganrog-1749551574.html
Таганрог включили в программу развития туризма в России
Таганрог включили в программу развития туризма в России - РИА Новости, 10.09.2021
Таганрог включили в программу развития туризма в России
Правительство России приняло решение о включении города Таганрога Ростовской области в программу развития туризма, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:31
2021-09-10T17:53
туризм
таганрог
ростовская область
валентина матвиенко
новости - туризм
туристы
туризм
россия
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ТАГАНРОГ, 10 сен – РИА Новости. Правительство России приняло решение о включении города Таганрога Ростовской области в программу развития туризма, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Поднималась тема, проработали. Правительство приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров", – сказала она.По словам Матвиенко, это означает, что инфраструктура города начнет активно развиваться, привлекательность Таганрога вырастет вместе с увеличением числа путешественников. "Это будет важная часть экономики города. Это будет влиять и на зарплаты, и на развитие социальной сферы", – добавила она.
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таганрог, ростовская область, валентина матвиенко, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
15:31 10.09.2021 (обновлено: 17:53 10.09.2021)
 
Таганрог включили в программу развития туризма в России

Валентина Матвиенко: Таганрог включили в программу развития туризма в России

© Depositphotos / Oleg BelovТаганрог
Таганрог - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Depositphotos / Oleg Belov
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ТАГАНРОГ, 10 сен – РИА Новости. Правительство России приняло решение о включении города Таганрога Ростовской области в программу развития туризма, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Поднималась тема, проработали. Правительство приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров", – сказала она.
По словам Матвиенко, это означает, что инфраструктура города начнет активно развиваться, привлекательность Таганрога вырастет вместе с увеличением числа путешественников.
"Это будет важная часть экономики города. Это будет влиять и на зарплаты, и на развитие социальной сферы", – добавила она.
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ТуризмТаганрогРостовская областьВалентина МатвиенкоНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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