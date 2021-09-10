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СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы - РИА Новости, 10.09.2021
СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу в результате инцидента со стрельбой, который произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T03:52
2021-09-10T03:52
2021-09-10T03:52
в мире
иллинойс
nbc
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ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу в результате инцидента со стрельбой, который произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс), сообщает местное отделение телеканал NBC.По его информации, в четверг вечером в полицию поступили сведения от горожан о том, что до 12 человек могли получили ранения. К настоящему моменту подтверждена информация лишь о шести пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.Как отмечает телеканал, примерно в это же время в городе произошло столкновение поезда и автомобиля, однако пока неясно, связан ли этот инцидент со стрельбой. Полиция ведет расследование случившегося. В настоящий момент правоохранительные органы ведут поиск шести подозреваемых.
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в мире, иллинойс, nbc
СМИ: в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
NBC: в штате Иллинойс в США не менее шести человек пострадали в результате стрельбы
ВАШИНГТОН, 10 сен – РИА Новости.
По меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу в результате инцидента со стрельбой, который произошел в американском городе Ист-Сент-Луис (штат Иллинойс
), сообщает местное отделение телеканал NBC
.
По его информации, в четверг вечером в полицию поступили сведения от горожан о том, что до 12 человек могли получили ранения. К настоящему моменту подтверждена информация лишь о шести пострадавших, им оказывают медицинскую помощь.
Как отмечает телеканал, примерно в это же время в городе произошло столкновение поезда и автомобиля, однако пока неясно, связан ли этот инцидент со стрельбой. Полиция ведет расследование случившегося. В настоящий момент правоохранительные органы ведут поиск шести подозреваемых.