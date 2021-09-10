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Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе - РИА Новости, 10.09.2021
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
Высокие цены на газ в Европе объясняются политикой предыдущего состава Еврокомиссии, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T05:49
2021-09-10T08:50
экономика
европа
белоруссия
владимир путин
еврокомиссия
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Высокие цены на газ в Европе объясняются политикой предыдущего состава Еврокомиссии, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.Глава государства напомнил, что на свободном европейском рынке сырье продается за 650 долларов за тысячу кубометров. В то же время стоимость российского топлива привязана к нефти, поэтому колебания "идут более мягко".В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый максимум был побит накануне, когда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.По словам аналитиков, это связано с низкими запасами в европейских хранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.
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экономика, европа, белоруссия, владимир путин, еврокомиссия, цены на нефть, россия
05:49 10.09.2021 (обновлено: 08:50 10.09.2021)
 
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе

Президент Путин объяснил высокие цены на газ в Европе политикой Еврокомиссии

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие у узлов учета газа
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Высокие цены на газ в Европе объясняются политикой предыдущего состава Еврокомиссии, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Глава государства напомнил, что на свободном европейском рынке сырье продается за 650 долларов за тысячу кубометров. В то же время стоимость российского топлива привязана к нефти, поэтому колебания "идут более мягко".

"По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а "Газпром" в ту же Германию продает по 220. Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь", — добавил Путин.

В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый максимум был побит накануне, когда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.
По словам аналитиков, это связано с низкими запасами в европейских хранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.
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ЭкономикаЕвропаБелоруссияВладимир ПутинЕврокомиссияЦены на нефтьРоссия
 
 
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