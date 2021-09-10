05:49 10.09.2021 (обновлено: 08:50 10.09.2021)
Путин объяснил высокие цены на газ в Европе
Президент Путин объяснил высокие цены на газ в Европе политикой Еврокомиссии
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Высокие цены на газ в Европе объясняются политикой предыдущего состава Еврокомиссии, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Глава государства напомнил, что на свободном европейском рынке сырье продается за 650 долларов за тысячу кубометров. В то же время стоимость российского топлива привязана к нефти, поэтому колебания "идут более мягко".
"По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а "Газпром" в ту же Германию продает по 220. Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь", — добавил Путин.
В четверг цена газа на европейском рынке превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. Прошлый максимум был побит накануне, когда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.
По словам аналитиков, это связано с низкими запасами в европейских хранилищах из-за прошедшей холодной зимы и жаркого лета.