Путин объяснил высокие цены на газ в Европе

"По долгосрочным контрактам и по нашему принципу ценообразования "Газпром" не продает по такой цене. И те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, смогут только руки потирать и ликовать, иначе пришлось платить бы по 650, а "Газпром" в ту же Германию продает по 220. Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь", — добавил Путин.