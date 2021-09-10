https://ria.ru/20210910/sobyanin-1749556682.html

Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами

Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами - РИА Новости, 10.09.2021

Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал абсурдом обвинения, что COVID-ограничения смягчаются, чтобы москвичи пошли на выборы. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:24

2021-09-10T16:24

2021-09-10T16:24

распространение коронавируса

москва

сергей собянин

выборы в государственную думу

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал абсурдом обвинения, что COVID-ограничения смягчаются, чтобы москвичи пошли на выборы."Перед голосованием по конституции нас обвиняли в том, что вы отменили локдаун, отменили ограничения, для того чтобы люди пошли голосовать. В этом году нас обвиняют, что мы отменили меры, для того чтобы люди пошли голосовать в Государственную думу. И что бы мы ни делали, нас обвиняют все в каких-то историях, связанных с заговором, специальными мерами, для того чтобы ухудшить ситуацию и сделать хуже москвичам. Это абсурд", - сказал Собянин в видеозаписи, опубликованной в его личном блоге.

https://ria.ru/20210907/sobyanin-1749082213.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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