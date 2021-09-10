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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210910/sobyanin-1749556682.html
Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами
Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами - РИА Новости, 10.09.2021
Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал абсурдом обвинения, что COVID-ограничения смягчаются, чтобы москвичи пошли на выборы. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:24
2021-09-10T16:24
распространение коронавируса
москва
сергей собянин
выборы в государственную думу
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал абсурдом обвинения, что COVID-ограничения смягчаются, чтобы москвичи пошли на выборы."Перед голосованием по конституции нас обвиняли в том, что вы отменили локдаун, отменили ограничения, для того чтобы люди пошли голосовать. В этом году нас обвиняют, что мы отменили меры, для того чтобы люди пошли голосовать в Государственную думу. И что бы мы ни делали, нас обвиняют все в каких-то историях, связанных с заговором, специальными мерами, для того чтобы ухудшить ситуацию и сделать хуже москвичам. Это абсурд", - сказал Собянин в видеозаписи, опубликованной в его личном блоге.
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москва, сергей собянин, выборы в государственную думу, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:24 10.09.2021
 
Собянин отверг связь отмены ограничений по коронавирусу с выборами

Собянин назвал абсурдом обвинения в связи отмены ограничений по коронавирусу с выборами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал абсурдом обвинения, что COVID-ограничения смягчаются, чтобы москвичи пошли на выборы.
"Перед голосованием по конституции нас обвиняли в том, что вы отменили локдаун, отменили ограничения, для того чтобы люди пошли голосовать. В этом году нас обвиняют, что мы отменили меры, для того чтобы люди пошли голосовать в Государственную думу. И что бы мы ни делали, нас обвиняют все в каких-то историях, связанных с заговором, специальными мерами, для того чтобы ухудшить ситуацию и сделать хуже москвичам. Это абсурд", - сказал Собянин в видеозаписи, опубликованной в его личном блоге.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Распространение коронавирусаМоскваСергей СобянинВыборы в Государственную думуКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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