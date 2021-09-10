https://ria.ru/20210910/sertifikatsiya-1749568636.html

Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку

Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку - РИА Новости, 10.09.2021

Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку

Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:16

2021-09-10T17:16

2021-09-10T17:16

в мире

германия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен, сообщили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве (BNA)."Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством", - заявили в ведомстве, добавив, что "сколько времени займет рассмотрение документов", представленных для процедуры сертификации, "сейчас предсказать невозможно".В агентстве напомнили, что, по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.Газопровод "Северный поток 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/sevpotok-1749511361.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, северный поток — 2