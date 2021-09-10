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Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку
Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку - РИА Новости, 10.09.2021
Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку
Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:16
2021-09-10T17:16
в мире
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен, сообщили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве (BNA)."Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством", - заявили в ведомстве, добавив, что "сколько времени займет рассмотрение документов", представленных для процедуры сертификации, "сейчас предсказать невозможно".В агентстве напомнили, что, по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.Газопровод "Северный поток 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
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в мире, германия, северный поток — 2
17:16 10.09.2021
 
Заявка на сертификацию Nord Stream 2 AG проходит проверку

Регулятор в ФРГ: cрок проверки заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию пока неизвестен

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Проверка заявки Nord Stream 2 AG на сертификацию как независимого оператора продолжается, срок окончания процедуры пока неизвестен, сообщили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве (BNA).
"Документы заявки Nord Stream 2 AG на процедуру сертификации в качестве независимого оператора в настоящее время проверяются Федеральным сетевым агентством", - заявили в ведомстве, добавив, что "сколько времени займет рассмотрение документов", представленных для процедуры сертификации, "сейчас предсказать невозможно".
В агентстве напомнили, что, по закону после передачи полного пакета документов у Федерального сетевого агентства есть четыре месяца на подготовку проекта постановления по заявке, затем проект решения должен быть передан в Европейскую комиссию для комментариев.
Газопровод "Северный поток 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
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