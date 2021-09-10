https://ria.ru/20210910/sertifikatsiya-1749508613.html
Сертификация Nord Stream 2 AG продолжается, заявили в Берлине
Сертификация Nord Stream 2 AG продолжается, заявили в Берлине - РИА Новости, 10.09.2021
Сертификация Nord Stream 2 AG продолжается, заявили в Берлине
Процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы продолжается, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:16
2021-09-10T13:16
2021-09-10T13:30
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы продолжается, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт."Коллега (из минэкономики ФРГ, присутствовавшая на брифинге – ред.) указала на то, что есть процесс сертификации, так как эксплуатация трубопровода должна проводится сертифицированным оператором газотранспортной системы. В этой связи Nord Stream 2 AG обратился с соответствующим запросом в Федеральное сетевое агентство", - заявил Зайберт.Он добавил, что "дальнейшие шаги - это решение экономического проекта Nord Stream 2", в настоящее время у кабмина ФРГ "нет никакой информации о запланированном праздновании" открытия "Северного потока 2". Однако данная информация "будет исходить не от нас", подчеркнул Зайберт.
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в мире, германия, северный поток — 2, россия
13:16 10.09.2021 (обновлено: 13:30 10.09.2021)
Сертификация Nord Stream 2 AG продолжается, заявили в Берлине
Правительство Германии: сертификация Nord Stream 2 AG продолжается