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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210910/record-1749518171.html
Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму
Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 10.09.2021
Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму
Amazing Fantasy no. 15" 1962 года, в котором впервые появился супергерой вселенной Marvel Человек-паук (Питер Паркер) был продан за рекордную сумму, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:28
2021-09-10T17:28
культура
the hollywood reporter
marvel comics
новости культуры
стэн ли
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Печатный выпуск комикса "Amazing Fantasy no. 15" 1962 года, в котором впервые появился супергерой вселенной Marvel Человек-паук (Питер Паркер) был продан за рекордную сумму, сообщает The Hollywood Reporter. Издание с высоким рейтингом 9,6 от CGC — компании, которая занимается оценкой комиксов, было продано в этот четверг на аукционе Heritage Auction за 3,6 миллиона долларов. Этот лот, сохранившийся почти в идеальном состоянии, побил предыдущий рекорд, достигнутый комиксом "Action Comics No. 1" 1938 года (на его страницах впервые появился Супермен — персонаж вселенной DC). По данным THR, он в начале этого года был приобретен за 3,25 миллиона долларов. В издании отмечают, что авторы комиксов о Человеке-пауке — художники Стэн Ли и Стив Дитко совместно работали над обложкой и персонажем, который в итоге стал одним из самых знаковых в истории Marvel Comics. Все-таки Человек-паук популярен даже спустя 50 лет. О нем снимают многомиллионные блокбастеры, которые затем собирают миллиарды, создают видеоигры и выпускают сувенирную продукцию.
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the hollywood reporter, marvel comics, новости культуры, стэн ли
17:28 10.09.2021
 

Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму

© Heritage ComicsЖурнал комиксов Amazing Fantasy No. 15
Журнал комиксов Amazing Fantasy No. 15
© Heritage Comics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Печатный выпуск комикса "Amazing Fantasy no. 15" 1962 года, в котором впервые появился супергерой вселенной Marvel Человек-паук (Питер Паркер) был продан за рекордную сумму, сообщает The Hollywood Reporter.
Издание с высоким рейтингом 9,6 от CGC — компании, которая занимается оценкой комиксов, было продано в этот четверг на аукционе Heritage Auction за 3,6 миллиона долларов.
Этот лот, сохранившийся почти в идеальном состоянии, побил предыдущий рекорд, достигнутый комиксом "Action Comics No. 1" 1938 года (на его страницах впервые появился Супермен — персонаж вселенной DC). По данным THR, он в начале этого года был приобретен за 3,25 миллиона долларов.
В издании отмечают, что авторы комиксов о Человеке-пауке — художники Стэн Ли и Стив Дитко совместно работали над обложкой и персонажем, который в итоге стал одним из самых знаковых в истории Marvel Comics.
Все-таки Человек-паук популярен даже спустя 50 лет. О нем снимают многомиллионные блокбастеры, которые затем собирают миллиарды, создают видеоигры и выпускают сувенирную продукцию.
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