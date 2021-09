https://ria.ru/20210910/record-1749518171.html

Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму

Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 10.09.2021

Первый комикс о Человеке-пауке продали на аукционе за рекордную сумму

Amazing Fantasy no. 15" 1962 года, в котором впервые появился супергерой вселенной Marvel Человек-паук (Питер Паркер) был продан за рекордную сумму, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:28

2021-09-10T17:28

2021-09-10T17:28

культура

the hollywood reporter

marvel comics

новости культуры

стэн ли

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749518308_139:772:1188:1362_1920x0_80_0_0_e6cc01e4152c02688c300850bb44ff0d.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Печатный выпуск комикса "Amazing Fantasy no. 15" 1962 года, в котором впервые появился супергерой вселенной Marvel Человек-паук (Питер Паркер) был продан за рекордную сумму, сообщает The Hollywood Reporter. Издание с высоким рейтингом 9,6 от CGC — компании, которая занимается оценкой комиксов, было продано в этот четверг на аукционе Heritage Auction за 3,6 миллиона долларов. Этот лот, сохранившийся почти в идеальном состоянии, побил предыдущий рекорд, достигнутый комиксом "Action Comics No. 1" 1938 года (на его страницах впервые появился Супермен — персонаж вселенной DC). По данным THR, он в начале этого года был приобретен за 3,25 миллиона долларов. В издании отмечают, что авторы комиксов о Человеке-пауке — художники Стэн Ли и Стив Дитко совместно работали над обложкой и персонажем, который в итоге стал одним из самых знаковых в истории Marvel Comics. Все-таки Человек-паук популярен даже спустя 50 лет. О нем снимают многомиллионные блокбастеры, которые затем собирают миллиарды, создают видеоигры и выпускают сувенирную продукцию.

https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the hollywood reporter, marvel comics, новости культуры, стэн ли