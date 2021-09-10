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Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве
Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве - РИА Новости, 10.09.2021
Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве
Президент России Владимир Путин в субботу встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и выступит на мероприятии по случаю Дня города в "Зарядье", сообщил... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:32
2021-09-10T12:39
владимир путин
москва
дмитрий песков
сергей собянин
день города в москве
зарядье
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и выступит на мероприятии по случаю Дня города в "Зарядье", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Это в концертном зале "Зарядье" произойдет. До этого в Кремле президент примет мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Песков.
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владимир путин, москва, дмитрий песков, сергей собянин, день города в москве, зарядье
12:32 10.09.2021 (обновлено: 12:39 10.09.2021)
 
Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве

Президент Путин выступит в концертном зале в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума "Россия спортивная держава"
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и выступит на мероприятии по случаю Дня города в "Зарядье", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Это в концертном зале "Зарядье" произойдет. До этого в Кремле президент примет мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Песков.
Праздничное оформление в Москве, посвященное празднованию 874-летия города - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 21:35
В Москве в день города откроют все парки и фестивальные площадки
 
Владимир ПутинМоскваДмитрий ПесковСергей СобянинДень города в МосквеЗарядье
 
 
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