https://ria.ru/20210910/putin-1749497206.html

Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве

Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве - РИА Новости, 10.09.2021

Путин выступит в "Зарядье" по случаю Дня города в Москве

Президент России Владимир Путин в субботу встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и выступит на мероприятии по случаю Дня города в "Зарядье", сообщил... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:32

2021-09-10T12:32

2021-09-10T12:39

владимир путин

москва

дмитрий песков

сергей собянин

день города в москве

зарядье

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным и выступит на мероприятии по случаю Дня города в "Зарядье", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города. Это в концертном зале "Зарядье" произойдет. До этого в Кремле президент примет мэра Москвы Сергея Собянина", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210908/parki-1749258973.html

москва

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2021

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владимир путин, москва, дмитрий песков, сергей собянин, день города в москве, зарядье