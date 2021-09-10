https://ria.ru/20210910/puteprovod-1749509795.html

В Ялуторовске Тюменской области построят путепровод через Транссиб

В Ялуторовске Тюменской области построят путепровод через Транссиб - РИА Новости, 10.09.2021

В Ялуторовске Тюменской области построят путепровод через Транссиб

В Ялуторовске Тюменской области построят путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:23

2021-09-10T13:23

2021-09-10T13:23

тюменская область

ялуторовск

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 10 сен – РИА Новости. В Ялуторовске Тюменской области построят путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на заявление главы региона Александра Моора во время рабочей поездки в районный центр.Путепровод протяженностью более 2,1 километра будет построен в рамках реализации региональной программы "Развитие транспортной инфраструктуры". На строительство путепровода, о котором давно мечтали горожане, из областного бюджета уже выделено 2,8 млрд рублей."Сегодня автотранспорт пересекает Транссиб по железнодорожному переезду. Автомобили теряют много времени на ожидание проезда, что наносит значительный ущерб экономике города. Ближайший путепровод через железную дорогу расположен за пределами города. Новый путепровод обеспечит жителям и гостям Ялуторовска беспрепятственный и быстрый проезд в залинейную и центральную часть города. Это даст значительный экономический эффект", – отметил глава муниципалитета Вячеслав Смелик, слова которого приводятся в сообщении.Проект путепровода уже разработан, положительное заключение государственной экспертизы получено. Администрации муниципалитета необходимо оперативно провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика.

https://ria.ru/20210818/transformatsiya-1746202396.html

ялуторовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялуторовск, александр моор