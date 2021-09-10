https://ria.ru/20210910/priznanie-1749445330.html

Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана

Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021

Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* пока не является легитимным правительством, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T01:15

2021-09-10T01:15

2021-09-10T01:25

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

василий небензя

россия

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740676867_0:54:3073:1782_1920x0_80_0_0_b9d258667a6ed7f541c2efe662cfa823.jpg

ООН, 10 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* пока не является легитимным правительством, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя.Дипломат напомнил, что Россия будет следить за тем, как "Талибан"* управляет страной и выполняет свои обещания. По его словам, мировое сообщество будет также следить за тем, станут ли талибы соблюдать обязательства, станут ли они, как и обещали, бороться с терроризмом, обеспечивать права человека, в том числе женщин. "Посмотрим. Пока рано судить", - заключил постпред, отвечая на указанный вопрос.В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и заявили об окончании двадцатилетней войны.Недавно они объявили состав нового кабинета министров, его возглавит находящийся под ограничениями ООН Мохаммад Хасан Ахунд. Министром внутренних дел стал Сараджуддин Хаккани — руководитель группировки "Сеть Хаккани", объявленной в США террористической и включенной в санкционный список ООН; за его поимку Вашингтон назначал награду в десять миллионов долларов.Другие ключевые посты тоже заняли представители движения. "Талибан"* не раз заявлял, что рассчитывает на международное признание в качестве легитимной власти в Афганистане.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о новом правительстве Афганистана, заявила, что формирование кабинета еще не завершено, Москва будет следить за процессом и выступает за учет интересов всех этнополитических сил страны.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746452343.html

https://ria.ru/20210816/postpred-1745991886.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, василий небензя, россия, мохаммад хасан ахунд