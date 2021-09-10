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Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана
Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана - РИА Новости, 10.09.2021
Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* пока не является легитимным правительством, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T01:15
2021-09-10T01:25
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
василий небензя
россия
мохаммад хасан ахунд
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ООН, 10 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* пока не является легитимным правительством, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя.Дипломат напомнил, что Россия будет следить за тем, как "Талибан"* управляет страной и выполняет свои обещания. По его словам, мировое сообщество будет также следить за тем, станут ли талибы соблюдать обязательства, станут ли они, как и обещали, бороться с терроризмом, обеспечивать права человека, в том числе женщин. "Посмотрим. Пока рано судить", - заключил постпред, отвечая на указанный вопрос.В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и заявили об окончании двадцатилетней войны.Недавно они объявили состав нового кабинета министров, его возглавит находящийся под ограничениями ООН Мохаммад Хасан Ахунд. Министром внутренних дел стал Сараджуддин Хаккани — руководитель группировки "Сеть Хаккани", объявленной в США террористической и включенной в санкционный список ООН; за его поимку Вашингтон назначал награду в десять миллионов долларов.Другие ключевые посты тоже заняли представители движения. "Талибан"* не раз заявлял, что рассчитывает на международное признание в качестве легитимной власти в Афганистане.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о новом правительстве Афганистана, заявила, что формирование кабинета еще не завершено, Москва будет следить за процессом и выступает за учет интересов всех этнополитических сил страны.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746452343.html
https://ria.ru/20210816/postpred-1745991886.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, василий небензя, россия, мохаммад хасан ахунд
01:15 10.09.2021 (обновлено: 01:25 10.09.2021)
 
Небензя: "Талибан"* пока не является легитимным правительством Афганистана

Постпред России при ООН Небензя: власть "Талибана"* в Афганистане пока никем не признана

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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ООН, 10 сен - РИА Новости. Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* пока не является легитимным правительством, напомнил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Оно (движение - ред.) не признано пока никем. "Талибан"* по международным стандартам пока не является легитимным афганским правительством", - сказал Небензя журналистам, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что талибы должны быть представлены в ООН.

Дипломат напомнил, что Россия будет следить за тем, как "Талибан"* управляет страной и выполняет свои обещания. По его словам, мировое сообщество будет также следить за тем, станут ли талибы соблюдать обязательства, станут ли они, как и обещали, бороться с терроризмом, обеспечивать права человека, в том числе женщин.
"Посмотрим. Пока рано судить", - заключил постпред, отвечая на указанный вопрос.
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В августе этого года на фоне выхода из региона американского контингента талибы захватили все крупные города и погранпереходы и заявили об окончании двадцатилетней войны.
Недавно они объявили состав нового кабинета министров, его возглавит находящийся под ограничениями ООН Мохаммад Хасан Ахунд. Министром внутренних дел стал Сараджуддин Хаккани — руководитель группировки "Сеть Хаккани", объявленной в США террористической и включенной в санкционный список ООН; за его поимку Вашингтон назначал награду в десять миллионов долларов.
Другие ключевые посты тоже заняли представители движения. "Талибан"* не раз заявлял, что рассчитывает на международное признание в качестве легитимной власти в Афганистане.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о новом правительстве Афганистана, заявила, что формирование кабинета еще не завершено, Москва будет следить за процессом и выступает за учет интересов всех этнополитических сил страны.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанВасилий НебензяРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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