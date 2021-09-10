https://ria.ru/20210910/privychki-1749445225.html

Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов

Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов - РИА Новости, 10.09.2021

Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов

Успешных людей отличает не только прекрасное умение ставить перед собой цели. Они строят к своим целям определенный "маршрут" и движутся по нему, рассказал... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T01:16

2021-09-10T01:16

2021-09-10T01:16

общество

дмитрий синарев

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Успешных людей отличает не только прекрасное умение ставить перед собой цели. Они строят к своим целям определенный "маршрут" и движутся по нему, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Важнейшая отличительная черта успешных людей – рачительное отношение к своему времени – они не тратят его впустую, а используют с правильной целью.По словам психолога, "достигаторы" не играют в компьютерные игры, не проводят время в социальных сетях и не смотрят "бесконечные" сериалы – всему этому есть название: “time killer".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дмитрий синарев