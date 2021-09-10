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Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов
Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов - РИА Новости, 10.09.2021
Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов
Успешных людей отличает не только прекрасное умение ставить перед собой цели. Они строят к своим целям определенный "маршрут" и движутся по нему, рассказал... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T01:16
2021-09-10T01:16
2021-09-10T01:16
общество
дмитрий синарев
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Успешных людей отличает не только прекрасное умение ставить перед собой цели. Они строят к своим целям определенный "маршрут" и движутся по нему, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Важнейшая отличительная черта успешных людей – рачительное отношение к своему времени – они не тратят его впустую, а используют с правильной целью.По словам психолога, "достигаторы" не играют в компьютерные игры, не проводят время в социальных сетях и не смотрят "бесконечные" сериалы – всему этому есть название: “time killer".
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общество, дмитрий синарев
Названы привычки, которые стоит позаимствовать у успешных бизнесменов
Психолог Синарев: успешные люди добиваются своих целей с помощью выстроенного "маршрута"