https://ria.ru/20210910/priamure-1749469616.html
Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном
Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном - РИА Новости, 10.09.2021
Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном
Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил ДК Железнодорожников в Свободном, который должен быть сдан после реконструкции в конце ноября, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:28
2021-09-10T10:28
2021-09-10T16:13
общество
свободный
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил ДК Железнодорожников в Свободном, который должен быть сдан после реконструкции в конце ноября, сообщает правительство региона.Как уточняет правительство Приамурья, масштабная реконструкция здания подходит к завершению, работы ведутся в рамках "единой субсидии"."По планам, он (ремонт) завершится в ноябре 2021 года. Общая стоимость объекта составляет более 500 миллионов рублей. На сегодняшний день объект готов более чем на 70%. Строители уже заменили кровлю, внутренние сети, смонтировали межкомнатные двери и систему управления оборудованием. Ведутся отделочные работы внутри помещений", - говорится в сообщении.Новое оборудование в ДК уже закуплено, предстоит приобрести кресла в зрительный зал и оргтехнику, контроль за ходом стройки круглосуточно ведётся с помощью камер видеонаблюдения.Также в Свободном реконструируют городской парк. Проект "Свободный парк" признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. О реконструкции городского парка Орлову доложил замглавы администрации Свободного по экономике Тарас Мяло."По планам, работа здесь начнется в 2022 году, на его реконструкцию будет направлено более 165 миллионов рублей (средства гранта и областного бюджета), часть суммы направит и компания "Сибур", - рассказал Мяло.Согласно проекту, в парке осушат заболоченные места, проложат новые коммуникации, обновят ландшафт, также здесь появятся площадки для воркаута, занятия футболом и баскетболом. Будут построены новые детские площадки и амфитеатр с навесом, установят веревочный парк. Также появятся площадка для выгула собак и кафе."В настоящее время готовится документация. К строительным работам (в парке) планируют приступить в 2022 году", - сообщают власти.
https://ria.ru/20210909/zhile-1749343218.html
https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html
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общество, свободный, василий орлов (губернатор)
10:28 10.09.2021 (обновлено: 16:13 10.09.2021)
Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном
Глава Приамурья Василий Орлов оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
посетил ДК Железнодорожников в Свободном
, который должен быть сдан после реконструкции в конце ноября, сообщает правительство региона.
Как уточняет правительство Приамурья, масштабная реконструкция здания подходит к завершению, работы ведутся в рамках "единой субсидии".
"По планам, он (ремонт) завершится в ноябре 2021 года. Общая стоимость объекта составляет более 500 миллионов рублей. На сегодняшний день объект готов более чем на 70%. Строители уже заменили кровлю, внутренние сети, смонтировали межкомнатные двери и систему управления оборудованием. Ведутся отделочные работы внутри помещений", - говорится в сообщении.
Новое оборудование в ДК уже закуплено, предстоит приобрести кресла в зрительный зал и оргтехнику, контроль за ходом стройки круглосуточно ведётся с помощью камер видеонаблюдения.
"Городу катастрофически не хватает культурных центров, залов, где можно не только посмотреть концерты и спектакли, но и заниматься творческим коллективам… К тому же, близится юбилей известного кинорежиссёра, родившегося в Свободном, Леонида Гайдая. Думаю, к 2023 году мы в честь этой даты запланируем масштабные мероприятия, и без полноценного ДК эта задача была из ряда невыполнимых", - цитирует правительство главу администрации Свободного Владимира Константинова.
Также в Свободном реконструируют городской парк. Проект "Свободный парк" признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. О реконструкции городского парка Орлову доложил замглавы администрации Свободного по экономике Тарас Мяло.
"По планам, работа здесь начнется в 2022 году, на его реконструкцию будет направлено более 165 миллионов рублей (средства гранта и областного бюджета), часть суммы направит и компания "Сибур
", - рассказал Мяло.
Согласно проекту, в парке осушат заболоченные места, проложат новые коммуникации, обновят ландшафт, также здесь появятся площадки для воркаута, занятия футболом и баскетболом. Будут построены новые детские площадки и амфитеатр с навесом, установят веревочный парк. Также появятся площадка для выгула собак и кафе.
"В настоящее время готовится документация. К строительным работам (в парке) планируют приступить в 2022 году", - сообщают власти.