https://ria.ru/20210910/priamure-1749469616.html

Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном

Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном - РИА Новости, 10.09.2021

Глава Приамурья оценил ход реконструкции ДК Железнодорожников в Свободном

Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил ДК Железнодорожников в Свободном, который должен быть сдан после реконструкции в конце ноября, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:28

2021-09-10T10:28

2021-09-10T16:13

общество

свободный

василий орлов (губернатор)

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744308060_0:0:2117:1191_1920x0_80_0_0_1c95f955339bd54dded8dedd8cfe3bb3.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов посетил ДК Железнодорожников в Свободном, который должен быть сдан после реконструкции в конце ноября, сообщает правительство региона.Как уточняет правительство Приамурья, масштабная реконструкция здания подходит к завершению, работы ведутся в рамках "единой субсидии"."По планам, он (ремонт) завершится в ноябре 2021 года. Общая стоимость объекта составляет более 500 миллионов рублей. На сегодняшний день объект готов более чем на 70%. Строители уже заменили кровлю, внутренние сети, смонтировали межкомнатные двери и систему управления оборудованием. Ведутся отделочные работы внутри помещений", - говорится в сообщении.Новое оборудование в ДК уже закуплено, предстоит приобрести кресла в зрительный зал и оргтехнику, контроль за ходом стройки круглосуточно ведётся с помощью камер видеонаблюдения.Также в Свободном реконструируют городской парк. Проект "Свободный парк" признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. О реконструкции городского парка Орлову доложил замглавы администрации Свободного по экономике Тарас Мяло."По планам, работа здесь начнется в 2022 году, на его реконструкцию будет направлено более 165 миллионов рублей (средства гранта и областного бюджета), часть суммы направит и компания "Сибур", - рассказал Мяло.Согласно проекту, в парке осушат заболоченные места, проложат новые коммуникации, обновят ландшафт, также здесь появятся площадки для воркаута, занятия футболом и баскетболом. Будут построены новые детские площадки и амфитеатр с навесом, установят веревочный парк. Также появятся площадка для выгула собак и кафе."В настоящее время готовится документация. К строительным работам (в парке) планируют приступить в 2022 году", - сообщают власти.

https://ria.ru/20210909/zhile-1749343218.html

https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html

свободный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, свободный, василий орлов (губернатор)