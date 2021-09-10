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Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС

Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС - РИА Новости, 10.09.2021

Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС

УМВД по Липецкой области объявило о начале проверки по резонансному видео со спящими в машине ДПС сотрудниками. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:02

2021-09-10T13:02

2021-09-10T21:46

происшествия

липецк

липецкая область

авто

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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. УМВД по Липецкой области объявило о начале проверки по резонансному видео со спящими в машине ДПС сотрудниками.Видео со спящими сотрудниками ДПС появилось в пятницу в одном из федеральных Telegram-каналов. Автор ролика подходит к стоящей неподалеку от многоэтажки машине Lada с надписью "ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку", в которой на передних сиденьях дремлют в желтых жилетах и форме стражи порядка."По данному факту в УМВД России по городу Липецку назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка сотрудникам дорожно-патрульной службы и их руководителям", — сообщил РИА Новости представитель управления.

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2021

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Прохожий разбудил уснувших в служебной машине сотрудников ДПС Прохожий разбудил уснувших в служебной машине сотрудников ДПС 2021-09-10T13:02 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, липецк, липецкая область, авто