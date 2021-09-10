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Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС
Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС - РИА Новости, 10.09.2021
Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС
УМВД по Липецкой области объявило о начале проверки по резонансному видео со спящими в машине ДПС сотрудниками. РИА Новости, 10.09.2021
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происшествия
липецк
липецкая область
авто
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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. УМВД по Липецкой области объявило о начале проверки по резонансному видео со спящими в машине ДПС сотрудниками.Видео со спящими сотрудниками ДПС появилось в пятницу в одном из федеральных Telegram-каналов. Автор ролика подходит к стоящей неподалеку от многоэтажки машине Lada с надписью "ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку", в которой на передних сиденьях дремлют в желтых жилетах и форме стражи порядка."По данному факту в УМВД России по городу Липецку назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка сотрудникам дорожно-патрульной службы и их руководителям", — сообщил РИА Новости представитель управления.
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Прохожий разбудил уснувших в служебной машине сотрудников ДПС
Прохожий разбудил уснувших в служебной машине сотрудников ДПС
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происшествия, липецк, липецкая область, авто
13:02 10.09.2021 (обновлено: 21:46 10.09.2021)
 
Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими сотрудниками ДПС

Липецкая полиция начала проверку после видео со спящими в машине ДПС сотрудниками

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ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. УМВД по Липецкой области объявило о начале проверки по резонансному видео со спящими в машине ДПС сотрудниками.
Видео со спящими сотрудниками ДПС появилось в пятницу в одном из федеральных Telegram-каналов. Автор ролика подходит к стоящей неподалеку от многоэтажки машине Lada с надписью "ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Липецку", в которой на передних сиденьях дремлют в желтых жилетах и форме стражи порядка.
"По данному факту в УМВД России по городу Липецку назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка сотрудникам дорожно-патрульной службы и их руководителям", — сообщил РИА Новости представитель управления.
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