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Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем
Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем - РИА Новости, 10.09.2021
Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем
Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:20
2021-09-10T06:20
2021-09-10T06:22
в мире
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китай
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к Пекину вызвала серьезные трудности в диалоге двух стран.Он подчеркнул, что Китай и США остаются крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами, и от того, удастся ли Пекину и Вашингтону наладить свои отношения, зависит от будущее и судьба всего мира.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
06:20 10.09.2021 (обновлено: 06:22 10.09.2021)
Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем
Си Цзиньпин: политика США в отношении Китая вызвала трудности между Пекином и Вашингтоном