https://ria.ru/20210910/politika-1749451919.html

Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем

Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем - РИА Новости, 10.09.2021

Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем

Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:20

2021-09-10T06:20

2021-09-10T06:22

в мире

сша

китай

джо байден

си цзиньпин

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ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к Пекину вызвала серьезные трудности в диалоге двух стран.Он подчеркнул, что Китай и США остаются крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами, и от того, удастся ли Пекину и Вашингтону наладить свои отношения, зависит от будущее и судьба всего мира.

https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html

сша

китай

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2021

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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин