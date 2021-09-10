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Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем
Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем - РИА Новости, 10.09.2021
Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем
Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T06:20
2021-09-10T06:22
в мире
сша
китай
джо байден
си цзиньпин
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ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к Пекину вызвала серьезные трудности в диалоге двух стран.Он подчеркнул, что Китай и США остаются крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами, и от того, удастся ли Пекину и Вашингтону наладить свои отношения, зависит от будущее и судьба всего мира.
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в мире, сша, китай, джо байден, си цзиньпин
06:20 10.09.2021 (обновлено: 06:22 10.09.2021)
 
Си Цзиньпин обвинил США в создании трудностей в отношениях с Китаем

Си Цзиньпин: политика США в отношении Китая вызвала трудности между Пекином и Вашингтоном

© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
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ПЕКИН, 10 сен – РИА Новости. Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что проводимая в последнее время политика Вашингтона по отношению к Пекину вызвала серьезные трудности в диалоге двух стран.

"Проводимая на протяжении определенного времени политика США в отношении Китая вызвала серьезные трудности между Пекином и Вашингтоном, что не соответствует коренным интересам народов двух стран и общим интересам всех стран мира", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он подчеркнул, что Китай и США остаются крупнейшей развивающейся и крупнейшей развитой странами, и от того, удастся ли Пекину и Вашингтону наладить свои отношения, зависит от будущее и судьба всего мира.
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В миреСШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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