https://ria.ru/20210910/pogoda-1749454806.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.09.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 20 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:03

2021-09-10T08:03

2021-09-10T08:03

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 20 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе плюс 18-20, по области плюс 16-21. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/karkade-1748561138.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, александр синенков