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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 10.09.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 20 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:03
2021-09-10T08:03
2021-09-10T08:03
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 20 ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня в столице облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Максимальная температура в мегаполисе плюс 18-20, по области плюс 16-21. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление немного повысится до 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
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общество, москва, погода, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода без осадков и до 20 градусов тепла