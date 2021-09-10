https://ria.ru/20210910/podzhog-1749578256.html

В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми

В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми - РИА Новости, 10.09.2021

В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми

Гражданин Узбекистана поджег дом со спящими сожительницей и пятью детьми в Тверской области, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:58

2021-09-10T17:58

2021-09-10T17:58

происшествия

узбекистан

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданин Узбекистана поджег дом со спящими сожительницей и пятью детьми в Тверской области, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 8 сентября пьяный житель Узбекистана после ссоры со своей сожительницей прошел на чердак дома в деревне Михайлово Тверской области и поджег зажигалкой тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как одна из несовершеннолетних своевременно обнаружила возгорание, о чем сообщила матери", - говорится в сообщении.Добавляется, что дом полностью сгорел, никто не пострадал. Мужчина задержан."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210906/draka-1748879707.html

https://ria.ru/20210903/zaderzhanie-1748612273.html

узбекистан

тверская область

россия

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происшествия, узбекистан, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия