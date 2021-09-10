Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/podzhog-1749578256.html
В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми
В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми - РИА Новости, 10.09.2021
В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми
Гражданин Узбекистана поджег дом со спящими сожительницей и пятью детьми в Тверской области, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:58
2021-09-10T17:58
происшествия
узбекистан
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155721/14/1557211425_0:136:3399:2048_1920x0_80_0_0_cded6d899fd53b76303618d7a1079d03.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданин Узбекистана поджег дом со спящими сожительницей и пятью детьми в Тверской области, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 8 сентября пьяный житель Узбекистана после ссоры со своей сожительницей прошел на чердак дома в деревне Михайлово Тверской области и поджег зажигалкой тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома."Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как одна из несовершеннолетних своевременно обнаружила возгорание, о чем сообщила матери", - говорится в сообщении.Добавляется, что дом полностью сгорел, никто не пострадал. Мужчина задержан."Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210906/draka-1748879707.html
https://ria.ru/20210903/zaderzhanie-1748612273.html
узбекистан
тверская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155721/14/1557211425_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_05fb45ad10281ed79d8a547d1b2029ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, узбекистан, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:58 10.09.2021
 
В Тверской области приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими людьми

СК: приезжий из Узбекистана поджег дом со спящими сожительницей и пятью детьми под Тверью

© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданин Узбекистана поджег дом со спящими сожительницей и пятью детьми в Тверской области, заведено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 8 сентября пьяный житель Узбекистана после ссоры со своей сожительницей прошел на чердак дома в деревне Михайлово Тверской области и поджег зажигалкой тряпки. Злоумышленник знал, что женщина и дети спят и не смогут уйти из горящего дома.
Кадры массовой драки в Подмосковье
6 сентября, 15:10
В Подмосковье произошла массовая драка с участием мигрантов
"Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, так как одна из несовершеннолетних своевременно обнаружила возгорание, о чем сообщила матери", - говорится в сообщении.
Добавляется, что дом полностью сгорел, никто не пострадал. Мужчина задержан.
"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, пп. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, среди которых малолетние, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Инспектор велопатруля ЦОДД на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 18:35
В Новой Москве задержали приезжего, подозреваемого в изнасиловании
 
ПроисшествияУзбекистанТверская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния