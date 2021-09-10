Воробьев посетил модернизированное почтовое отделение в Красногорске
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Гендиректор "Почты России" Максим Акимов и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время посещения модернизированного почтового отделения в Красногорске
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил состояние модернизированного почтового отделения в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал губернатора "Воробьев LIVE".
"В порядок привели 324 отделения, а работы в еще 22 почтовых офисах завершат до конца сентября. Сегодня Андрей Воробьёв и Максим Акимов проверили работу обновлённого Красногорского ОПС 143406. Ремонт в этом отделении почты на ул. Железнодорожной, 24 закончили в начале июля 2021. Теперь здесь новые пол и стены, современная мебель и оборудование, для людей с ограниченными возможностями сделали пандус, расширили входную дверь, установили кнопку вызова персонала – всё оформили в едином корпоративном стиле Почты", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
"Мы проанализировали состояние Почты России. Большое количество подразделений в самых разных уголках Подмосковья. И мы увидели, что половина из них не соответствует стандарту. Мы одни бы не справились, если бы Почта России не понимала важности этих преобразований и этой модернизации. Как известно, должно все соответствовать – и форма, и содержание. Мы стараемся в Подмосковье перемены обеспечить во всем и, соответственно, вместе с нашими партнерами, похоже, у нас это получилось. Самая главная оценка – от посетителей, жителей. Если они почувствовали перемены, то это маленькая победа. Мы очень рады", - цитирует Telegram-канал слова губернатора Подмосковья.
В сообщении добавляется, что в феврале в Подмосковье запустили масштабную программу по модернизации отделений почтовой связи, соглашение об этом тогда подписали губернатор Андрей Воробьев и гендиректор "Почты России" Максим Акимов.
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