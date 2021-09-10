https://ria.ru/20210910/pochta-1749546549.html

Воробьев посетил модернизированное почтовое отделение в Красногорске

Воробьев посетил модернизированное почтовое отделение в Красногорске - РИА Новости, 10.09.2021

Воробьев посетил модернизированное почтовое отделение в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил состояние модернизированного почтового отделения в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:58

2021-09-10T15:58

2021-09-10T15:58

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московская область (подмосковье)

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андрей воробьев

почта россии

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил состояние модернизированного почтового отделения в подмосковном Красногорске, сообщает Telegram-канал губернатора "Воробьев LIVE"."В порядок привели 324 отделения, а работы в еще 22 почтовых офисах завершат до конца сентября. Сегодня Андрей Воробьёв и Максим Акимов проверили работу обновлённого Красногорского ОПС 143406. Ремонт в этом отделении почты на ул. Железнодорожной, 24 закончили в начале июля 2021. Теперь здесь новые пол и стены, современная мебель и оборудование, для людей с ограниченными возможностями сделали пандус, расширили входную дверь, установили кнопку вызова персонала – всё оформили в едином корпоративном стиле Почты", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В сообщении добавляется, что в феврале в Подмосковье запустили масштабную программу по модернизации отделений почтовой связи, соглашение об этом тогда подписали губернатор Андрей Воробьев и гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

https://realty.ria.ru/20210218/pochta-rossii-1598022603.html

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красногорск

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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев, почта россии