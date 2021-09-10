У детей, отравившихся в нижегородской гимназии, нашли стафилококк
Роспотребнадзор: у детей, отравившихся в нижегородской гимназии, нашли стафилококк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Золотистый стафилококк обнаружили у троих работников пищеблока гимназии в Нижнем Новгороде, где массово заболели дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
После поступления информации о случаях кишечной инфекции у учеников начальных классов гимназии №13 сотрудники управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование.
"При лабораторном обследовании материалов от больных учащихся в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены золотистый стафилококк и норовирус. У троих работников пищеблока гимназии установлено носительство золотистого стафилококка, также норовирус выявлен у одного сотрудника технического персонала школы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили несоблюдение требований к обработке посуды, некачественное проведение уборки в школе и на пищеблоке, несоблюдение правил хранения уборочного инвентаря, отсутствие горячей воды и должного контроля за работой персонала.
Таким образом, управлением Роспотребнадзора установлен вероятный источник и причины заболевания учащихся. По всем фактам нарушения санитарного законодательства управлением Роспотребнадзора будут приняты меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ. Материалы расследования будут переданы в прокуратуру и следственные органы.
"Санитарно-противоэпидемические мероприятия в гимназии №13 продолжаются. Об открытии гимназии будет принято решение по результатам лабораторного контроля качества заключительной дезинфекции", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура области 4 сентября проинформировала о получении около 40 обращений от родителей по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии №13. Учебный процесс в начальной школе приостановят, отмечали в Роспотребнадзоре. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента. В департаменте образования сообщали со ссылкой на директора гимназии, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает. Как отмечал СК, после появления признаков отравления у 24 школьников заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Минздрав региона 5 сентября сообщил, что вероятной причиной заболевания школьников стал норовирус. Ученики гимназии были переведены на дистанционное обучение.
4 сентября, 13:22Случаи массового отравления детей в России в 2020-2021 годах