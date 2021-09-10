https://ria.ru/20210910/otravlenie-1749491779.html

У детей, отравившихся в нижегородской гимназии, нашли стафилококк

У детей, отравившихся в нижегородской гимназии, нашли стафилококк - РИА Новости, 10.09.2021

У детей, отравившихся в нижегородской гимназии, нашли стафилококк

Золотистый стафилококк обнаружили у троих работников пищеблока гимназии в Нижнем Новгороде, где массово заболели дети, сообщает региональное управление... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:13

2021-09-10T12:13

2021-09-10T12:13

происшествия

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Золотистый стафилококк обнаружили у троих работников пищеблока гимназии в Нижнем Новгороде, где массово заболели дети, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.После поступления информации о случаях кишечной инфекции у учеников начальных классов гимназии №13 сотрудники управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование."При лабораторном обследовании материалов от больных учащихся в лаборатории Роспотребнадзора обнаружены золотистый стафилококк и норовирус. У троих работников пищеблока гимназии установлено носительство золотистого стафилококка, также норовирус выявлен у одного сотрудника технического персонала школы", - говорится в сообщении.Отмечается, что условиями, способствовавшим распространению инфекции, послужили несоблюдение требований к обработке посуды, некачественное проведение уборки в школе и на пищеблоке, несоблюдение правил хранения уборочного инвентаря, отсутствие горячей воды и должного контроля за работой персонала.Таким образом, управлением Роспотребнадзора установлен вероятный источник и причины заболевания учащихся. По всем фактам нарушения санитарного законодательства управлением Роспотребнадзора будут приняты меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ. Материалы расследования будут переданы в прокуратуру и следственные органы."Санитарно-противоэпидемические мероприятия в гимназии №13 продолжаются. Об открытии гимназии будет принято решение по результатам лабораторного контроля качества заключительной дезинфекции", - подчеркивается в сообщении.Прокуратура области 4 сентября проинформировала о получении около 40 обращений от родителей по ситуации с возможным отравлением детей в нижегородской гимназии №13. Учебный процесс в начальной школе приостановят, отмечали в Роспотребнадзоре. Региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента. В департаменте образования сообщали со ссылкой на директора гимназии, что дети в столовой не ели, а буфет в гимназии не работает. Как отмечал СК, после появления признаков отравления у 24 школьников заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Минздрав региона 5 сентября сообщил, что вероятной причиной заболевания школьников стал норовирус. Ученики гимназии были переведены на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20210907/otravlenie-1748980379.html

https://ria.ru/20210904/otravlenie-1748686334.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия