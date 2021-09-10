https://ria.ru/20210910/nipakh-1749476176.html

Смертельный вирус нипах не вызовет эпидемию, заявил врач

Смертельный вирус нипах не вызовет эпидемию, заявил врач - РИА Новости, 10.09.2021

Смертельный вирус нипах не вызовет эпидемию, заявил врач

Смертельно опасный вирус нипах, новая вспышка которого отмечена в Индии, не способен вызвать эпидемию, наподобие пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:01

2021-09-10T11:01

2021-09-10T11:01

в мире

индия

здоровье - общество

карнатака

керала

вирус нипах

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Смертельно опасный вирус нипах, новая вспышка которого отмечена в Индии, не способен вызвать эпидемию, наподобие пандемии коронавируса, сообщил РИА Новости старший врач-консультант Neo Hospital Анкит Джайн."Как только этот вирус появляется, он демонстративно достигает гигантских размеров, если в надлежащее время не будут приняты адекватные меры. Но по сравнению с коронавирусом нипах не обладает способностью вызывать эпидемию", - сказал Джайн.Всемирная организация здравоохранения называет вирус нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.В начале этой недели симптомы вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса нипах. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали. Позже режим повышенной опасности объявил соседний с Кералой штат Карнатака. В рекомендациях минздрава Карнатаки говорится, что прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея."Коэффициент летальности вируса колеблется от 40% до 75%. Но даже у тех пациентов, которые выздоровели после лечения вызванной нипах энцефалопатии, она позже развивается. Можно сказать, что в целом показатель выздоровления при нипах колеблется от 25% до 45%. Если у кого-то появляется лихорадка, мы справляемся с лихорадкой, если у кого-то появляется энцефалопатия, то мы лечим энцефалопатию, но конкретного лечения вируса нипах пока нет", - отметил Джайн.Чтобы предотвратить заболевание этим вирусом Джайн советует тщательно дезинфицировать фрукты и употреблять хорошо приготовленную пищу."Люди должны предпринять все возможные меры по дезинфекции, чтобы избежать заражения. Люди, покупающие фрукты, свинину и домашнюю птицу, должны надлежащим образом дезинфицировать их перед употреблением. Люди должны мыть руки и использовать все возможные способы, чтобы избежать контакта с инфицированными людьми, поскольку сообщалось о случаях, когда вирус передавался от человека к человеку", - сказал Джайн.

https://ria.ru/20210909/nipakh-1749330196.html

https://ria.ru/20210907/nipakh-1749010075.html

https://ria.ru/20210906/indiya-1748946438.html

индия

карнатака

керала

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в мире, индия, здоровье - общество, карнатака, керала, вирус нипах