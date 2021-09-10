https://ria.ru/20210910/musoroprovod-1749580803.html
Москвичка, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод, признала вину
Москвичка, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод, признала вину - РИА Новости, 10.09.2021
Москвичка, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод, признала вину
Следователи предъявили обвинение матери новорожденной девочки, найденной в полиэтиленовом пакете в мусоропроводе в Москве, женщина полностью признала вину,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T18:12
2021-09-10T18:12
2021-09-10T18:12
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение матери новорожденной девочки, найденной в полиэтиленовом пакете в мусоропроводе в Москве, женщина полностью признала вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что в четверг утром в мусоропроводе дома на Литовском бульваре нашли родившуюся не более суток назад девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет. Ребенка передали врачам. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."В настоящее время фигурантка задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ей предъявлено обвинение, в ходе допроса она полностью признала свою вину. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения. Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Иванова.Отмечается, что женщина обвиняется в покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.
https://ria.ru/20210909/moskva-1749291329.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
Москвичка, выбросившая новорожденную дочь в мусоропровод, признала вину
Москвичке, выкинувшей новорожденную дочь в мусоропровод, предъявили обвинение